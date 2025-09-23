La noche de este martes se conoció al primer clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana en un partidazo que siguieron atentamente en nuestro país. Fluminense hizo todo lo posible, pero se despidió del torneo luego de igualar 1 a 1 con Lanús en la vuelta por los cuartos de final.

En un encuentro más que emocionante, pero que lamentablemente se vio empañado por nuevos episodios de violencia con la policía brasileña, fue el Granate el que logró la hazaña. Y es que cuando tenía todo en contra, una genialidad le permitió timbrar los boletos, donde puede citarse con la U de Chile o Alianza Lima.

El triunfo conseguido por el cuadro argentino en la ida fue determinante para poder salir con vida de su visita a Brasil. Ahora los trasandinos esperan por lo que pase con el Bulla y los Aliancistas, que se verán las caras esta semana para definir la llave.

Lanús elimina a Fluminense para citarse con la U o Alianza Lima en semifinales de Sudamericana

En una llave de aquellas, Lanús logró sacar pasajes a las semifinales de la Copa Sudamericana derribando a un gigante como Fluminense. El Granate dio una muestra de garra y se llevó un empate de oro en una visita que fue amarga por lo ocurrido con sus hinchas y la policía.

Lanús logró avanzar a semifinales de Copa Sudamericana dejando en el camino a Fluminense y esperan por la U o Alianza Lima. Foto: Getty Images.

El Flu tenía la misión de remontar el 1 a 0 en la ida en Argentina y lo fue a buscar desde el primer minuto. Siendo claro dueño de las acciones, se acercó cada vez con más peligro a la portería rival.

Fue así como a los 20′ de juego llegaría el gol de la ilusión. Una jugada dentro del área terminó con una tijera como saliera de parte de Agustín Cannobio que fue inatajable para abrir la cuenta e igualar el global 1 a 1.

Pero lo que era alegría terminó transformándose en una nueva página manchada de sangre en la historia del fútbol sudamericano. La policía de Brasil otra vez tuvo enfrentamientos con hinchas argentinos, lo que mantuvo en suspenso el duelo hasta que las cosas se calmaron.

Con el orgullo tocado por lo ocurrido en las tribunas, Lanús se fue a buscar ese gol que le permitiera volver a tener la ventaja. Fue así como en los 67′ minutos Dylan Aquino la armó, se metió en el área y recibió un pase perfecto para definir con clase, anotando el 2 a 1 global.

De esta forma, el elenco trasandino logró meterse en la ronda de los cuatro mejores del torneo y espera rival. Este saldrá de la llave entre la U y Alianza Lima, quienes de seguro tuvieron la televisión encendida esta noche para ver qué pasaba.

Lanús derrumba a un gigante como Fluminense y se mete en las semifinales de la Copa Sudamericana. El Granate pisa fuerte y ahora va por ese último paso rumbo a la final del certamen.

¿Cuándo juega la U con Alianza Lima?

La U y Alianza Lima cuentan las horas para salir a disputar su lugar en las semifinales de Copa Sudamericana. La vuelta por los cuartos de final entre el Bulla y los Aliancistas será este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Lanús espera para conocer a su rival entre la U de Chile y Alianza Lima para las semifinales de Copa Sudamericana. Estas se disputarán desde el 22 al 30 de octubre, con programación por definir por la Conmebol.