Este martes comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un gran encuentro animado por Fluminense y Lanús en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

El encuentro promete ser un verdadero partidazo, donde el “granate” parte como favorito tras imponerse por 1-0 en la ida disputada la semana pasada en Argentina. Un duelo que, además, genera expectación tanto en la Universidad de Chile como en Alianza Lima.

Así es, porque si bien azules como incaicos entrarán en acción recién este jueves, seguirán de cerca lo que ocurra en Brasil, ya que el ganador de esta serie se medirá con el vencedor del cruce entre chilenos y peruanos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Fluminense vs. Lanús?

Fluminense y Lanús se miden este martes 23 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Maracaná de Río de Janeiro por la vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana.

¿Dónde ver EN VIVO por TV u ONLINE la Sudamericana?

A diferencia del duelo de la U, el encuentro que protagonizarán este martes Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Sudamericana irá en vivo por TV en la señal de ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Prefieres verlo por STREAMING? Este duelo también va de forma ONLINE a través de la plataforma, DISNEY+, en sus planes Premium y Estándar.

El ganador de Fluminense y Lanús se medirán ante el vencedor de la llave entre la U y Alianza Lima. (Foto: Conmebol Sudamericana)

