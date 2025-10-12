Este extremo derecho tuvo su esperado estreno con Colombia, que le propinó una gran goleada a México. El cuadro cafetalero venció por 4-0 al Tri y tuvo como titular a un jugador que le dio muchos problemas a Colo Colo en la Copa Libertadores 2024.

También a la Unión Española en la Copa Sudamericana 2025. Las referencias son para Kevin Serna, quien el año pasado militó en Alianza Lima de Perú y estuvo a punto de eliminar al Cacique, que en aquel entonces estaba dirigido por Jorge Almirón.

Y en la presente campaña, juega para Fluminense de Brasil. Serna se mostró feliz por su primer partido internacional con la selección. “Una linda manera de debutar, con este resultado positivo. Contentos por el triunfo”, dijo el jugador de 27 años.

Kevin Serna fue un jugador difícil de frenar para Alan Saldivia en 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También se refirió a la misión que le encomendó Néstor Lorenzo. “El profe me había contado que ellos salían mucho por ese sector. Buscamos contrarrestarlo con Daniel (Muñoz). Hoy tocó hacer el trabajo sucio, pero lo más importante es el triunfo. Nos quedamos con eso, que es lo positivo”, manifestó el oriundo de Popayán.

“Por más que el resultado haya sido positivo, siempre debemos sacar algo para mejorar. La selección está para grandes cosas, nuestra idea es llegar muy bien al Mundial”, expuso Kevin Serna, quien sueña con ganarse un cupo en la lista definitiva para la Copa del Mundo en 2026.

Kevin Serna valora a Luis Díaz y James Rodríguez tras la paliza de Colombia sobre México

Para Kevin Serna, hubo jugadores de Colombia con los que tuvo su primer contacto y pudo incluso asociarse en la cancha frente a México: Luis Díaz, el habilidoso y rápido extremo que milita en el Bayern Múnich. Y James Rodríguez, talentoso enganche zurdo que juega en el Club León de México.

“De chico los veía mucho. Me sorprendieron como jugadores y seres humanos. Uno los mira por la pantalla y se los imagina de otra manera. Pero dentro del campo te das cuenta que son excelentes personas”, expuso Serna, quien jugó hasta el minuto 65. Fue reemplazado por Jaminton Campaz.

Kevin Serna celebra uno de los goles de Colombia ante México. (Omar Vega/Getty Images).

“Muy contento por el triunfo. A nivel personal intenté cumplir lo que el profe me había pedido. A medida que pasen los partidos me iré soltando más”, dijo el atacante del Fluminense de Brasil, que desembolsó casi 1,7 millones de euros por el rápido jugador colombiano.

Kevin Serna en acción ante la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).