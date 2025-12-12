Un tremendo golpe noticioso se dio a conocer este viernes en el marco del mercado de fichajes del fútbol chileno. Así es, porque Colo Colo y Universidad Católica protagonizarían la primera gran disputa de este mercado por la contratación de Matías Palavecino, quien fuera la figura del campeón de la Liga de Primera en la reciente campaña de Coquimbo Unido.

El argentino estaría bastante ‘adelantado’ en la Católica, de hecho, el martes pasado se informó que el volante visitó el Claro Arena en compañía del gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, seguramente para negociar las condiciones de su fichaje en el club de ‘la Franja’.

No obstante, cuando todo parecía indicar que el ‘10’ se mudaría definitivamente a la precordillera, apareció Colo Colo, cuadro que, según adelantó La Tercera, presentó una oferta por el mediocampista de 27 años.

Ortiz quiere a Palavecino tras pobre rendimiento de Aquino:

El medio asegura que el argentino, que queda libre tras su paso por Coquimbo Unido, recibió en las últimas horas una importante oferta por parte de Colo Colo, esto debido a que Ortiz no tiene considerado en su XI titular al exmediocampista de Vélez Sarsfield, Claudio Aquino, esto tras el pobre rendimiento mostrado este 2025.

Ante ello, y si bien las negociaciones con la UC están adelantadas con Palavecino, la llegada de este aún no está cerrada en el elenco ‘cruzado‘, ante esto el medio citado afirma que, inmediatamente después de terminada la reunión de directorio de Blanco y Negro en la Casa Alba el pasado martes donde se ratificó la continuidad de Fernando Ortiz, Aníbal Mosa realizó una potente oferta por Palavecino , prioridad para el DT albo, entrando así con todo en la puja por la figura del campeonato.

Colo Colo y la UC se pelean el fichaje de Matías Palavecino. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

La tarea de todas formas no será fácil para el Cacique, que no solo no tendrá torneo internacional a diferencia de la Universidad Católica el 2026, sino que en Macul el dinero actualmente escasea y la UC, además, tiene más camino recorrido respecto al fichaje del mediocampista surgido en Rosario Central.

Lo cierto es que, con las ofertas de dos de los tres grandes sobre la mesa, ahora la decisión le corresponde al volante transandino, tazado en 1 millón de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.