Colo Colo ya está de lleno metido en la planificación de la temporada 2026 tras ratificar a Fernando Ortiz como entrenador. Ahora toca el armado del equipo, sobre todo para reemplazar los que ya no serán parte del plantel.

Uno de los nombres importantes que armó maletas para marcharse fue Mauricio Isla. El Huaso terminó contrato ahora en diciembre y tras un irregular rendimiento la dirigencia optó por no renovarle su vínculo.

Esta partida, sumada a la de Óscar Opazo, dejó el puesto de lateral por la derecha completamente desierto en el Cacique. Pese a que formados en casa como Víctor Campos o Martín Lucero aparecen como alternativa, en el Monumental apuestan por salir al mercado para dar con un reemplazante.

Los tres nombres que Colo Colo tiene para reemplazar a Isla

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, en el Cacique tienen en carpeta a tres opciones para reemplazar al Huaso. El primero es Matías Fernández Cordero, actual jugador de Independiente del Valle, mientras que otro es Francisco Salinas, quien viene de ser campeón en Coquimbo Unido.

Matías Fernández Cordero y Francisco Salinas están en la carpeta de Colo Colo para el 2026. | Foto: Photosport.

A ellos hay que sumarle una tercera opción, la que todavía la dirigencia de Blanco y Negro mantiene en total reserva. “Es, prácticamente, un tapado”, detalla el mencionado medio.

De estas opciones contractualmente el más accesible es Matías Fernández. El defensor de 30 años termina su vínculo con Independiente del Valle y puede negociar como jugador libre. Por su parte Salinas tiene contrato hasta diciembre del 2026 con los Piratas.

Cabe destacar que la próxima reunión de directorio en Blanco y Negro está programada para el próximo viernes 19 de abril, donde se espera de aceleren algunos movimientos en la conformación del plantel 2026.

