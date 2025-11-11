Un año que debía ser de celebración terminó antes de tiempo para Colo Colo. Los albos tiene actualmente como único objetivo asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, meta que aún no logran concretar, ya que el equipo se ubica en el 8° lugar de la Liga de Primera con 41 puntos, fuera de toda competición continental.

Pese a este cierre amargo, el Cacique ya planifica lo que será la temporada 2026 y comienza a definir sus prioridades en el mercado. Uno de los nombres que vuelve a sonar es Juan Martín Lucero, aunque en las últimas horas comenzó a sonar el nombre de un lateral derecho, posición que podría sufrir una profunda renovación ante la casi segura salida de Óscar Opazo y la duda sobre la continuidad de Mauricio Isla.

En ese contexto, que desde DaleAlbo informaron que el ‘Popular’ ya tiene en la mira a un futbolista chileno para ese puesto. Un jugador con trayectoria internacional y que podría llegar en condición de libre, lo que le daría una ventaja importante a los albos en la negociación.

Colo Colo va por lateral derecho campeón de la Sudamericana:

De acuerdo a la información compartida por el medio partidario, Colo Colo iría por una oportunidad de mercado de cara al próximo periodo de fichajes del 2026, se trata de la contratación de Matías Fernández Cordero, jugador chileno que milita en Independiente del Valle de Ecuador.

El jugador de 30 años está en las carpetas del Estadio Monumental como una importante alternativa a considerar para el mercado de fichajes ¿La ventaja? Queda libre en las próximas semanas y su valor sería accesible para las alicaídas arcas del club.

Matias Fernández (der.) es pretendido por Colo Colo para 2026. En la foto jugando contra Sevilla por el trofeo UEFA CONMEBOL Club Challenge 2023. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

El defensor, cuya carrera inició en Santiago Wanderers, llegó al conjunto ecuatoriano desde La Calera en 2022 y desde ahí ha logrado tener una importante carrera, consiguiendo grandes triunfos y títulos como la conquista de la Copa Sudamericana 2022, la Recopa Sudamericana 2023, además de importantes certámenes locales.

Según Transfermarkt su tasación alcanza los 500 mil euros, monto que no sería problema para Colo Colo, quienes, al contar con el jugador libre, podrían ver fórmulas para arrendar o adquirir el pase del lateral derecho de manera más sencilla.

Los números de Matías Fernández Cordero el 2025:

Un año con bastante acción ha tenido el lateral derecho nacional. De acuerdo a Transfermarkt, el jugador de 30 años ha disputado un total de 39 partidos este año, considerando encuentros en la Liga Pro (1° división), Copa de Ecuador, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no anotando goles, pero asistiendo en 4 oportunidades a sus compañeros.

