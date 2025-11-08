Aún no termina el campeonato, pero la campaña 2025 de Colo Colo ha sido tan desastrosa que en Blanco y Negro ya comenzaron a planificar la próxima temporada.

En ese escenario aparecen los nombres de los jugadores que finalizan contrato, donde hay cuatro importantes miembros del plantel: Sebastián Vegas -cuyo préstamo llega a su fin-, Emiliano Amor, Alexander Oroz y Mauricio Isla. Sobre este último, sin embargo, su salida no está clara, porque él pretendería continuar en el Cacique, incluso aceptando una rebaja salarial, todo con el objetivo de retirarse en el club ‘Popular’.

Pese a ser uno de los más cuestionados por la hinchada, Isla quiere seguir en el conjunto albo, una intención que no convence del todo a Claudio Borghi, ex entrenador albo y actual comentarista de ESPN.

Borghi le baja el pulgar a Mauricio Isla:

Fue en el programa F90 de ESPN donde se analizó el futuro de Mauricio Isla, cuando, Christopher Brandt, se refirió a las negociaciones que estaría teniendo el lateral derecho con el cuadro albo y su eventual continuidad para el 2026: “Isla también quiere jugar y está analizando lo que podría ser su eventual retiro” partió señalando el corresponsal de Colo Colo, para agregar posteriormente: “Estamos hablando de sus últimos años, o incluso del último de Mauricio Isla en el fútbol. Habrá que ver cómo se dan esas conversaciones y si finalmente tiene ganas de seguir un año más o probar suerte en otro fútbol”.

Ante este escenario Claudio Borghi no se quedó callado, el comentarista y ex DT del cuadro albo y le bajó rápidamente el pulgar a la continuidad de Isla en el Cacique, señalando; “Perdón, si está pensando en retirarse, no es el lugar Colo Colo, Colo Colo tiene obligaciones siempre de ir por lo mejor o intentar ir por lo mejor”.

Ante la aprobación de sus palabras por parte de Dante Poli, el ‘Bichi’ volvió a reiterar su idea y la cerró señalando: “Son pocos los jugadores que se pueden retirar en Colo Colo”.

