Colo Colo comienza a definir lo que será su plantel para el 2026 y entre ellos, hay un jugador cuyo futuro en la escuadra alba está por revelarse, el del histórico de la Roja, Mauricio Isla. Ante rumores de una posible partida, se reveló cuál sería la postura del jugador y los posibles planes para la próxima temporada.

El jugador con pasado en clubes como Udinese, Juventus, Universidad Católica, Flamengo, Independiente y Fenerbahçe llegó al Cacique el 2024 y renovó automáticamente a finales del primer semestre al cumplir con disputar más del 60% de los minutos jugados, sin embargo, su contrato finaliza a finales de este 2025,

Según revelan distintos medios, el jugador quiere seguir en el equipo y que estará atento a las ofertas para poder lugar su continuidad.

Mauricio Isla buscaría seguir en Colo Colo el 2026

El comunicador Renzo Luvecce, conocido también como “Maestro Pichangero”, reveló que el jugador de 37 años luchará por seguir vistiendo la camiseta alba.

“Me cuentan que el “Huaso” quiere seguir en Colo-Colo, desde el aspecto físico se siente en condiciones de pelear el puesto en 2026 y hasta estaría dispuesto en rebajar el 50% de su salario actual que supera los 30 millones de pesos mensuales”.

El jugador buscaría extender su vínculo con los albos/Photosport

Agregando que “el tema es que la decisión la tomará la dirigencia durante las próximas semanas, pero desde el entorno del jugador creen que podrían alcanzar un acuerdo”.

El presente de Colo Colo en la Liga de Primera

Actualmente, Colo Colo va en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, cerca de la zona de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana con 34 puntos.

Por lo mismo, con las pocas fechas que quedan, los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán de todas formas asegurar su pase a algunas de las competencias internacionales a disputar la próxima temporada.

