Colo Colo este lunes jugará un partido clave ante Deportes Limache por la fecha 25 de la Liga de Primera. Los albos están obligados a ganar, sobre todo pensando en sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana del 2026.

Y es que a pesar de que el Cacique lo único que quiere es terminar ahora ya este año lamentable, no lo pueden hacer sin poder sellar un pase a una copa internacional. El no jugarla mermará mucho las finanzas del equipo y al millonario plantel que se armó a inicios de temporada.

Por lo mismo, el comenzar a cerrar ciclos y sellar algunas ventas podría beneficiar demasiado a los albos. Uno de los que podría partir es Vicente Pizarro, quien con su hipotético adiós dejará un espacio difícil de llenar en el mediocampo del Cacique.

Los tres refuerzos de Colo Colo ante posible adiós de Vicente Pizarro

La falta de dinero y la necesidad de cuidar bien los recursos hace que Colo Colo tenga que ingeniárselas para armar el plantel del 2026. En ese sentido el darle una oportunidad a los canteranos que vuelven en diciembre de sus préstamos parece ser una buena idea.

Por ejemplo, ante una eventual partida del Vicho Pizarro hay tres nombres que con más o menos rodaje en este 2025 podrían luchar por un lugar en el mediocampo del Cacique. Hablamos de Bryan Soto, Bastián Silva y Dylan Portilla, quienes deben volver al Monumental tras estar a préstamo en Deportes Iquique y Deportes Limache (Silva y Portilla).

De este grupo el que más ha jugado es Soto (24 años), quien con Iquique ha disputado 28 partidos en el 2025, siendo 16 por la Liga de Primera, cuatro en la Copa Sudamericana, cuatro en la Copa Chile y cuatro en la Copa Libertadores. Suma un gol en 1465 minutos de acción.

Bryan Soto podría volver a Colo Colo tras vivir dos descensos seguidos: en el 2024 con Deportes Copiapó y en el 2025 con Iquique. | Foto: Photosport.

Por el lado de Silva (21 años) y Portilla (21 años) la situación es menos ventajosa, ya que han ido perdiendo algo de espacio en este úlitmo tiempo. Mientras Silva ha jugado 23 partidos (14 en la Liga de Primera y 9 en Copa Chile) con 1294 minutos de acción, Portilla apenas suma 16 compromisos (5 en la Liga de Primera y 11 en la Copa Chile) con 785 minutos de acción.

Además, Bastián Silva suma cuatro partidos sin jugar en el torneo local (en tres no fue ni convocado), mientras que Dylan Portilla lleva seis compromiso sin siquiera estar entre los citados.

Tres nombres que por lo menos pasarán por la evaluación de Fernando Ortiz y Héctor Tapia de cara a la temporada 2026. Quizás por ahí puedan ganarse un lugar tras sumar esos minutos que en Colo Colo no iban a tener.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Limache el lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.