A pesar de las fuertes críticas que recibió por su desempeño en la presente temporada con Colo Colo, vale la pena recordar que el defensor argentino Emiliano Amor vino a salvar el mercado de pases a comienzos de año, tras la salida de Maximiliano Falcón.

Si bien termina su contrato en diciembre de este año, y aparece en la lista negra de quienes van a salir del club, el central afirmó que “con mi familia estamos tranquilos, cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos. Hay muchas cosas externas que hacemos y creo que me gustaría quedarnos“.

Pero su intención no va sólo por sus dichos, también por los hechos. El portal AS Chile dio a conocer que Amor tuvo dos millonarias ofertas para dejar Colo Colo en el último mercado, las cuales rechazó porque tiene un sueño por cumplir en el Cacique.

Las ofertas que rechazó Amor por seguir en Colo Colo

La publicación afirma que el central trasandino “recibió dos ofertas muy atractivas a nivel económico desde Brasil, con un precontrato de por medio (…) Sin embargo, el futbolista decidió rechazarlas”.

A la hora de explicar el medio por qué Amor le dijo que “no” al fútbol brasileño, detalla que “lo hizo porque su objetivo es mantenerse en Chile. Su familia está muy contenta en el país”. Pero hay un motivo más potente que motiva tal decisión.

“Aunque no depende de él, la idea de Emiliano Amor es conseguir la renovación de contrato en Colo Colo“, indica la nota, aunque esto parece ser más difícil, pues para la dirigencia de Blanco y Negro no estaría en los planes para 2026.

Los números de “Emi” con el Cacique

Desde su llegada a Colo Colo, en abril del 2021, hasta la actualidad, Emiliano Amor registra un total de 122 encuentros disputados entre torneos locales e internacionales, con un total de 8.983 minutos en cancha, donde convirtió seis goles y realizó dos asistencias. Además, ganó seis títulos.