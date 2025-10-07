La temporada 2025 de Colo Colo ha sido desastrosa, porque no pudo lograr ninguno de los objetivos que se planteó a principio de año, pese a la fuerte inversión que hizo Blanco y Negro en el plantel.

Tan malos son los resultados del Cacique, que tuvo que cambiar a su entrenador, porque fue despedido Jorge Almirón y llegó a reemplazarlo el desconocido Fernando Ortiz.

Los albos están en una pésima octava posición de la tabla de la Liga de Primera y si quieren clasificar a torneos internacionales, deben remontar en las siete fechas que faltan para el final del campeonato.

La difícil meta que se pone Colo Colo en la Liga de Primera

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 19 de octubre, cuando se mida con el líder Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde no puede perder puntos.

El todavía campeón vigente del fútbol chileno se planteó un nuevo objetivo, que es clasificar a la Copa Libertadores 2026, algo que se ve improbable por lo mal que está en la tabla.

Emiliano Amor habló del nuevo objetivo de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo Colo en lo más alto. Hoy eso significa clasificar a la Libertadores“, señaló Emiliano Amor.

Para que Colo Colo clasifique a la Libertadores del próximo año debe quedar en el tercer lugar del acumulado, puesto que ve muy lejano, porque se encuentra a seis puntos de Audax Italiano, cuadro que puede ser superado por Universidad de Chile y Universidad Católica, que tienen un partido pendiente.

El nuevo objetivo del Colo Colo de Fernando Ortiz se ve casi imposible…

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

