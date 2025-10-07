Fernando Ortiz ya cumplió con su primer mes de trabajo al mando de Colo Colo. El argentino llegó con tarea de levantar del barro a un equipo que ha tenido un 2025 para el olvido, sobre todo por las altísimas expectativas puestas al ser el centenario del club.

Pese a que tuvo un inicio adverso al caer feo en la Supercopa ante la U, en el torneo local debutó a lo grande al golear por 4-0 a Deportes Iquique, resultado que lo acercó un poco a la opción de clasificar a las copas internacionales del 2026.

En el camarín albo están felices con lo que han sido estas semanas de trabajo a la orden de Ortiz. Así lo dejó en claro Emiliano Amor, quien aseguró que el Tano le ha dado frescura e ideas nuevas a un equipo que lo necesitaba.

ver también Fernando Ortiz le da una lección a Nicolás Córdova sobre las métricas: “El fútbol se gana con goles”

Las alabanzas de Amor a Ortiz

El defensor partió diciendo que “obviamente queríamos salir campeones y no pudimos por muchas circunstancias, pero nuestro deseo siempre es dejar a Colo Colo en lo más alto. Hoy eso significa clasificar a la Libertadores”.

Fernando Ortiz tiene la misión de llevar a Colo Colo a alguna de las copas internacionales del 2026. | Foto: Photosport.

“Ojalá sigamos muchos años más juntos, porque estoy cómodo. A Colo Colo lo siento como mi casa. Intento dar siempre lo mejor día a día, y ojalá sigamos escribiendo la historia juntos”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el argentino aseguró que “fue un año bastante accidentado y él (Fernando Ortiz) le ha dado frescura al equipo, ideas nuevas. Estamos muy contentos con su llegada. Es muy cercano, está atento a los detalles y tiene muy claro lo que quiere, dentro y fuera de la cancha”.

ver también Fernando Ortiz elige a su capitán en Colo Colo: “Tiene un don”

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío de los albos será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.