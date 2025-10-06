Mucha controversia provocó Nicolás Córdova con sus declaraciones sobre las métricas, asegurando que el cuerpo técnico de la selección chilena Sub 20 manejan conceptos diferentes al del periodismo y la gente.

“Contra Japón tuvimos el 63% la pelota y ellos 37%” fue uno de los datos que sacó para defenderse a pesar de haber perdido 2-0 ese encuentro, lo que dejó en llamas el debate.

Esto porque luego viene un análisis sobre la relevancia de tener la pelota cuando no se tienen buenos resultados, como sucede con la selección Sub 20, que apenas ganó un partido y perdió dos en el Mundial.

La lección de Ortiz a Nico Córdova

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, habló en Radio Cooperativa sobre su manera de ver el fútbol. Y parece mucho más sencillo que el análisis de métricas de Nico Córdova.

Nico Córdova está obsesionado con las métricas, más allá del juego

Al ser consultado sobre la tenencia de pelota, señaló que “sí me gusta tener la posesión, pero ser agresivos. Si no somos agresivos y no atacamos el arco… el fútbol se gana con goles”.

Publicidad

Publicidad

“La posesión la puedes tener, la calidad la tienes, pero si no somos incisivos para ir a buscar el gol, la porcentualidad de la pelota no me hace ganar partidos“, estableció de manera lógica.

Por eso piensa que “se debe insistir, buscar, tratar de que los jugadores entiendan por dónde es. La posesión la vamos a tener por la calidad de jugadores que tenemos, pero si no somos punzantes a la hora de atacar no vamos a ganar los partidos”.

ver también Chile tiene posibles rivales rumbo a la final: así quedan el cuadro y los octavos del Mundial Sub 20

Ortiz es abierto a flexibilizar el sistema a diferencia de Córdova

Incluso señala que también es flexible sobre los esquemas. Aunque le gusta jugar con punteros en un 4-3-3, se abre a cambiar el esquema, algo que por ejemplo Nico Córdova no ha hecho en la Sub 20 en el Mundial.

Publicidad

Publicidad

“Uno era una final en el que usé el sistema que me gusta (4-3-3 ante la U) y que me ha dado resultados. Luego enfrentamos a un rival que no tenía la jerarquía de una final, jugué con otro sistema y resultó”, explica.

“Trato de exprimir al máximo al jugador. No soy de encerrarme en lo que a mí me gusta, al contrario: me amoldo a lo que mejor rinda el equipo y aprender“, manifestó Ortiz.