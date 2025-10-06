Luego de una emocionante fase de grupos, el Mundial Sub 20 ya tiene todo listo para lo que serán los octavos de final. El cuadro del certamen que se disputa en nuestro país ya quedó definido y tiene importantes novedades para Chile.

La Roja se clasificó con lo justo y gracias al fair play a la próxima ronda, donde tendrá un duro desafío. Aunque eso no es lo único, ya que de seguir con vida, tendrá una enorme misión si quiere alcanzar la definición del certamen.

Pero lo que pase con el Equipo de Todos no es lo único importante. Varios candidatos a quedarse con la copa también conocieron a sus rivales y hay partidos que prometen emociones en su recta final.

Los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 entra en su fase decisiva y lo hace con un cuadro más que interesante. Los octavos del certamen planetario quedaron definidos, con Chile teniendo un duro camino si es que quiere llegar a la final.

El Mundial Sub 20 de Chile entra en su fase final con unos octavos que prometen. Foto: Photosport.

La Roja fue uno de los primeros en conocer a su rival luego de los cruces del viernes pasado. El elenco dirigido por Nicolás Córdova se verá las caras contra México, que viene de vencer a Marruecos en el grupo de la muerte y así avanzar como segundo.

En caso de que Chile salga con vida de aquel encuentro ante los Aztecas, el camino se le vendría muy complicado. En la otra llave de octavos para definir al rival de nuestro país estarán Argentina y Nigeria. La Albiceleste ganó su grupo sin problemas y se enfrentará a unas Súper Águilas que no bajan los brazos tan fácil.

Por este mismo lado del cuadro y pensando en semifinales, la Roja podría cruzarse con otros complejos rivales. Ucrania enfrentará a España y Colombia hará lo propio con Sudáfrica buscando meterse en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Ya por la otra zona, aparecen varios equipos que sueñan con ser campeones. Estados Unidos buscará ante Italia y Marruecos contra Corea del Sur los boletos a la ronda de los ocho mejores del certamen.

Finalmente están los últimos dos encuentros rumbo a la próxima fase. Paraguay se medirá con Noruega y Japón chocará con Francia para sellar lo que serán los cuartos del torneo.

De esta forma, el Mundial Sub 20 tiene todo listo para lo que serán los octavos de final. Chile conoce el camino que habrá de aquí a la gran final, en la que espera estar si es que logra mejorar su juego y ser más efectivo.

¿Cuál es la programación de los octavos de final del Mundial Sub 20?

Así será la programación de los octavos de final del Mundial Sub 20:

Ucrania vs. España : martes 7 de octubre, 16:30 horas. Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

: martes 7 de octubre, 16:30 horas. Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso. Chile vs. México : martes 7 de octubre, 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

: martes 7 de octubre, 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso. Colombia vs. Sudáfrica : miércoles 8 de octubre, 16:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

: miércoles 8 de octubre, 16:30 horas. Estadio Fiscal de Talca. Argentina vs. Nigeria : miércoles 8 de octubre: 16:30 horas. Estadio Nacional, Santiago.

: miércoles 8 de octubre: 16:30 horas. Estadio Nacional, Santiago. Paraguay vs. Noruega : miércoles 8 de octubre: 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

: miércoles 8 de octubre: 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca. Japón vs. Francia : miércoles 8 de octubre: 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

: miércoles 8 de octubre: 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago. Estados Unidos vs. Italia : jueves 9 de octubre: 16:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

: jueves 9 de octubre: 16:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Marruecos vs. Corea del Sur: jueves 9 de octubre, 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

¿Cuándo es la final del Mundial Sub 20 de Chile?

Chile espera poder pelear para meterse en la gran final del Mundial Sub 20 en nuestro país. La definición del torneo está programada para el domingo 19 de octubre a partir de las 20:00 horas.