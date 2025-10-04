La selección chilena agarró las maletas y ya viaja en dirección a Valparaíso, donde el 7 de octubre tendrá que enfrentar los octavos de final del Mundial Sub 20, en el partido que abre la ronda.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova accedió hasta esta posición luego de quedar en el segundo lugar del grupo A, lo que lo obliga a dejar la sede de Santiago, donde disputó sus tres partidos en el Estadio Nacional.

Ahora será el estadio Elías Figueroa de Valparaíso que abrirá sus puertas para el partido de la Roja, donde espera rival que será el segundo lugar del grupo C, donde aparecen México, Brasil o España.

Un duro rival que tendrá que enfrentar la selección chilena que ha sufrido en los partidos de la fase de grupos, donde consiguió una victoria y dos derrotas, por lo que obtuvo su cupo por menos tarjetas amarillas contra Egipto.

Los niños mantiene el apoyo en la selección chilena en el Mundial Sub 20. Foto: La Roja.

¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 20?

Fue la misma ANFP que utilizó sus redes sociales para mostrar la novedad de la selección chilena en esta jornada, donde comenzó el traslado hasta Valparaíso, donde jugará en la jornada del martes.

Por lo mismo, algunos hinchas se acercaron a despedir a los nacionales que partieron desde el hotel de concentración en Santiago para una nueva aventura en el Mundial.

Cabe destacar que la Roja todavía está a la espera de su rival para la ronda de los 16 mejores equipos del torneo, que será una potencia en la categoría, que han sido sorprendidos en su grupo por Marruecos.

En ese sentido, el martes los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán su prueba de fuego en el torneo, donde esperan el respaldo de los hinchas en Valparaíso luego de salir desde el Estadio Nacional.

