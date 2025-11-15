En pocas horas viviremos un nuevo proceso de elecciones presidenciales en Chile, y este año se realizará el día domingo 16 de noviembre, con voto obligatorio y multa para quienes no vayan a sufragar.

Recordemos que en esta ocasión serán ocho candidatos a la Moneda que estarán en la papeleta: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

¿Hay ley seca en estas elecciones?

En el año 2024 el Servel implementó una serie de novedades, entre ellos la eliminación de la ley seca , que en años anteriores restringía la venta de alcohol durante las elecciones.

Por lo tanto, este año no hay restricción con la venta de alcohol durante las elecciones y las botillerías pueden permanecer abiertas, operando de manera normal.

Pero ojo, porque en Chile está penado por ley consumir alcohol en la vía pública, eso sigue vigente y no cambia durante los sufragios.

Recordemos, que el horario de restricción era desde las 5:00 am de la jornada de elecciones y el término era a las 20:00 hrs, del día en que finalizaban los comicios.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).