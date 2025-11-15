Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Elecciones 2025

¿Estará Harold Mayne Nicholls? Cuándo es la segunda vuelta para elegir presidente

Las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre son con voto obligatorio.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Elecciones 2025.
© JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILEElecciones 2025.

Estamos ad portas de unas nuevas votaciones este domingo 16 de noviembre con las Elecciones Presidenciales 2025, en las que participan los ocho candidatos a la Moneda: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Para votar de manera informada es fundamental que conozcas tus datos electorales, entre los que destacan tu local y mesa de votación, para estar al tanto de cuál es tu mesa y la dirección exacta.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial se realizaría con los dos candidatos que hayan obtenido las mayores cifras de apoyo y si esto llega a ocurrir, el Servel fijó esta jornada para el próximo domingo 14 de diciembre, para llevar a cabo dicha segunda votación.

En este caso el voto sería obligatorio, de lo contrario, si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

¿Te toca votar en el Estadio Nacional o Monumental? Revisa aquí tu local de votación en las elecciones 2025

ver también

¿Te toca votar en el Estadio Nacional o Monumental? Revisa aquí tu local de votación en las elecciones 2025

¿Quiénes pueden excusarse de votar?

De acuerdo a lo informado por el Servel, si no puedes votar, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, podrás presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

  • Si te encontrabas fuera del país el 16 de noviembre.
  • Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
  • Que te encontrabas a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección debes dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).
  • Que desempeñabas funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
  • Que cuentas con calificación o certificación de discapacidad.
  • Que te encontrabas afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.
Publicidad

Por lo tanto, es muy importante que guardes todos los antecedentes que puedan comprobar tu situación para el día de la elección.

Lee también
Mayne Nicholls en la papeleta: ¿Cómo es el voto en estas elecciones?
Noticias

Mayne Nicholls en la papeleta: ¿Cómo es el voto en estas elecciones?

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno
Noticias

Listado de candidatos presidenciales que incluye a figuras del fútbol chileno

¿Fue real o IA? Bielsa dice presente en campaña de Mayne-Nicholls
Chile

¿Fue real o IA? Bielsa dice presente en campaña de Mayne-Nicholls

La demostración de madurez de Iván Román tras el triunfazo de la Roja
Selección Chilena

La demostración de madurez de Iván Román tras el triunfazo de la Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo