¿Estará Harold Mayne Nicholls? Cuándo es la segunda vuelta para elegir presidente

Estamos ad portas de unas nuevas votaciones este domingo 16 de noviembre con las Elecciones Presidenciales 2025, en las que participan los ocho candidatos a la Moneda: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Para votar de manera informada es fundamental que conozcas tus datos electorales, entre los que destacan tu local y mesa de votación, para estar al tanto de cuál es tu mesa y la dirección exacta.

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial se realizaría con los dos candidatos que hayan obtenido las mayores cifras de apoyo y si esto llega a ocurrir, el Servel fijó esta jornada para el próximo domingo 14 de diciembre, para llevar a cabo dicha segunda votación.

En este caso el voto sería obligatorio, de lo contrario, si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

¿Quiénes pueden excusarse de votar?

De acuerdo a lo informado por el Servel, si no puedes votar, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, podrás presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

Si te encontrabas fuera del país el 16 de noviembre.

Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

Que te encontrabas a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección debes dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).

Que desempeñabas funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

Que cuentas con calificación o certificación de discapacidad.

Que te encontrabas afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Por lo tanto, es muy importante que guardes todos los antecedentes que puedan comprobar tu situación para el día de la elección.