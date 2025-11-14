Solo quedan horas para un nuevo proceso de elecciones en Chile, esta vez para elegir presidentes y parlamentarios, con voto obligatorio, al igual que en instancias anteriores. Por lo tanto, quienes no cumplan con emitir su voto este domingo 16 de noviembre, deberán pagar una multa establecida por el Servel.

Esta vez la papeleta con los candidatos a la Moneda será un poco más extensa, porque son ocho participantes a este cargo, incluyendo una importante figura del fútbol nacional.

¿Quiénes son candidatos a presidente?

En esta ocasión serán ocho candidatos a la Moneda que estarán en la papeleta: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Este último, reconocida figura en el ámbito del fútbol nacional, por ser expresidente de la ANFP en el periodo entre 2007 y 2011, además de desempeñar diversos cargos en la FIFA, así como en clubes nacionales como Universidad Católica, Colo Colo y Trasandino. Además de su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, como Director Ejecutivo de la corporación.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Recuerda que es obligación ir a votar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.524, el voto es obligatorio en todas las elecciones y plebiscitos en Chile, excepto en las elecciones primarias.

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

