Sergio Jadue contrajo matrimonio en Miami a la espera de sentencia judicial

Fue durante este 2025 que Sergio Elías Jadue Jadue rompió el silencio. A 10 años de su cinematográfico escape hacia Estados Unidos en el marco del FIFA Gate, y a una década de la obtención de la primera Copa América para Chile, reapareció públicamente.

Con opiniones sobre la labor de Pablo Milad como presidente de la ANFP, además de ácidas opiniones en contra de Harold Mayne-Nicholls y la arquera Christiane Endler, además de la promesa de volver a comandar el fútbol chileno, el calerano volvió a hacer de las suyas.

Pero mientras no puede salir de Estados Unidos, a la espera de que la Justicia de ese país entregue una sentencia definitiva por su participación en el escándalo del FIFA Gate, Sergio Jadue rehizo su vida personal y dio un paso importante.

A la espera de sentencia judicial: Sergio Jadue se casa

Al momento de salir desde Chile, el ex dirigente estaba casado con María Inés Facuse, de la cual se separó hace un tiempo, con lío judicial de por medio. En Estados Unidos, logró rehacer su vida, a tal punto que inició una nueva relación sentimental.

En esa línea, según dio a conocer el diario La Tercera, Sergio Jadue contrajo nupcias con la empresaria Karen Reinoso Baracat, empresaria agrícola oriunda de La Calera y que vive en Miami hace un año. La ceremonia se llevó a cabo este jueves.

El matutino agrega que “ambos ya se encuentran legalmente separados de sus relaciones anteriores“, y detalla que “hubo varios asistentes que arribaron desde Chile para presenciar la ceremonia”. Todo mientras sigue a la espera de sentencia judicial.

Sergio Jadue rehizo su vida personal en Estados Unidos (Photosport)

¿Por qué el “Doctor” sigue en Estados Unidos?

Luego de acogerse al “beneficio” de ser testigo protegido de la Justicia estadounidense en el marco de la investigación por el FIFA Gate, Jadue espera la resolución definitiva del caso, que provocó su inhabilitación de por vida para ejercer cargos en actividades vinculadas al fútbol.

