Impacto causó la información que entregó Milton Millas sobre Sergio Jadue, asegurando que tenía la intención de hacer campaña para volver a ser presidente de la ANFP.

“Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, indicó en un podcast de The Clinic el connotado periodista.

Un hecho que trajo mucha repercusión, aunque rápidamente se aclaró que no será posible que eso ocurra debido a que el ex dirigente tiene prohibición de parte de la FIFA.

Una resolución del 2016 indica que, debido a los casos de corrupción en los que se vio involucrado, “queda inhabilitado de por vida para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional”.

Sergio Jadue en el 2015, cuando era presidente de la ANFP

La respuesta de Jadue a Millas

Esta información entregada por Millas, que hizo poner a Jadue en primer plano nuevamente, no fue del agrado del ex dirigente de La Calera, que le mandó una fuerte respuesta.

En el mensaje de Whatsapp, al que pudo acceder Redgol en exclusiva, se puede ver que efectivamente entre ambos existió una larga llamada de 26 minutos. Luego de eso, Jadue envía duras palabras.

“Veo que el término “Miltonteras” es uno de los mejores y justos apodos que existen en el fútbol chileno”, señaló en un principio con evidente enfado.

Agrega que “jamás te dije que iba a volver a postular a la presidencia del fútbol chileno” y que eso “no tan solo es una mentira, sino que es es una tontera. Típico tuyo”.

Finalmente entra en un terreno personal, diciéndole “huevón y estúpido”, expresando de esta manera su enojo por haber ventilado información que no era real.