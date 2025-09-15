Una bombástica revelación hizo pública realizó el comentarista deportivo Milton Millas, en un tema que tiene como protagonista a Sergio Jadue y todo el fútbol chileno.

Fue en el noveno capítulo de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac-Niven y Nelson Osses, donde el histórico hombre de fútbol reveló una charla que tuvo con el ex presidente de la ANFP.

En ese sentido, deja en claro que su intención es volver al país y postularse nuevamente como presidente del fútbol chileno, en una declaración que dejó a todos sorprendidos.

Millas aseguró que está convencido de que puede volver al poder, aunque le dejó en claro que eso es imposible que vuelva a suceder por los hechos que lo marginaron del cargo.

Sergio Jadue

¿Cuál es el plan de Sergio Jadue con el fútbol chileno?

Fue el propio Milton Millas quien contó la revelación de Sergio Jadue, quien tiene en su mente volver a ser el presidente del fútbol chileno, en una frase que dijo bien suelto de cuerpo.

“Me llamó Jadue, te juro. Cuando fui al programa, dije que era mal presidente. Como dirigente hizo algunas cosas, en lo deportivo, pero lo hizo mal en lo otro. Los problemas de plata son insoslayables”, destacó en una entrevista en Vía X.

“Y me llama al otro día y me dice ‘cómo que son insoslayables’. Yo le dije ‘no seas patudo’, y me contó el tema de las platas”, destacó Millas.

“Me dijo: ‘yo llegué y tenían las repartijas hechas. Y me dijeron esto te corresponde a ti”.

“Yo nunca he visto un gallo más hecho pedazos en el aeropuerto que Jadue: bajo 10 kilos en 15 días. Yo no entiendo porque todavía no terminan el juicio con él. Me dijo que iba a volver, que tenía 100 mil seguidores y que se iba a tirar como presidente del fútbol chileno de nuevo”, finalizó.

