Un nuevo mercado de fichajes está cada vez más cerca de comenzar y con ello, se reveló que Universidad de Chile habría puesto sus ojos en una joven promesa paraguaya, Lucas Romero, que actualmente milita en Recoleta FC. Sin embargo, en las últimas horas surgió un inconveniente.

El volante paraguayo de 23 años ha sonado con fuerza como un posible refuerzo para los Azules, y recientemente Bolavip conversó con el jugador sobre la posibilidad de llegar al fútbol chileno.

“La verdad que todavía no está nada concreto, pero están analizando ahí, están viendo las opciones que tenemos y en estos días vamos a ver si se da la transferencia o vamos a ver, cuando sale recién puedo hablar del club, todo eso y vamos a ver si sale”.

Recoleta FC le pone fecha límite a la U por Lucas Romero

En conversación con el programa “Fútbol a lo Grande”, el presidente de Recoleta FC, Luis Vidal, entregó detalles sobre la oferta de U de Chile por Romero, señalando que la primera oferta entregada fue rechazada y les entregaron un nuevo plazo para la contraoferta.

“No aceptamos la oferta del club chileno y le hicimos una contrapropuesta, ese plazo vence este sábado”, comentó al medio.

Lucas Romero habla de su posible llegada a la U

Durante la conversación con Bolavip, el joven deportista habló de sus características como jugador, donde señaló: “Soy un poquito más técnico, también le meto un poco de garra ahí, sus características de posesión vamos a decirle, así que le meto también garra como todo paraguayo”.

Y en la misma línea destacó la importancia que tiene para él que un club como los Azules se fije en él y la opción de poder llegar. “Estamos trabajando para eso, así que estamos metiéndole, vamos a ver qué nos deparaba nuestro futuro y a meterle con todo”, puntualizó.