Un agente brasileño que trajo a un delantero paraguayo a Colo Colo reconoció conversaciones con la U de Chile para el mercado de fichajes del año entrante. Se trata de una oferta que el Romántico Viajero presentó para quedarse con un espigado volante de un metro 89 centímetros.

Un jugador de 23 años que ya debutó por la selección de Paraguay y sueña con abrirse paso en la lista definitiva para el Mundial 2026. Todas las referencias son para Lucas Romero, quien reconoció abiertamente estas charlas formales para incorporarse al Bulla.

Aunque todo indica que habrá competencia para la plana mayor de Azul Azul en esta contratación. “Tenemos dos conversaciones en Brasil y una propuesta oficial de un equipo importante de Chile”, admitió en Rock and Pop Regis Marques, el gestor del fichaje de Guillermo Paiva en el Cacique.

Regis Marques, representante de varios jugadores paraguayos que han pasado por Brasil. (Captura Instagram).

“Estamos hablando con el jugador y la gente de Recoleta FC. Ojalá en una semana podamos solucionar todo. Sí (es la U), pero no con los dueños”, dijo Marques, quien no parecía muy cómodo para revelar tantos detalles de las negociaciones.

Regis Marques, agente del volante que negocia con U de Chile: “Hay propuesta oficial”

A pesar del interés que hay desde Brasil por Lucas Romero, el seleccionado paraguayo que figura en el radar de la U de Chile. De hecho, no es sólo una alternativa. Ya iniciaron las tratativas formales para que se sume al plantel estelar del Bulla.

Quién sabe si será dirigido por Gustavo Álvarez, cuya continuidad es una incógnita. “Prefiero no hablar porque siempre genera especulaciones y todo. Es un equipo importante de Chile”, manifestó Regis Marques en la conversación con La Gran Jugada.

“Hay una propuesta oficial. En una semana más llegaré a Paraguay para solucionar todo lo de Lucas y otros jugadores”, apuntó Marques, quien divide sus días entre Brasil y Paraguay, donde fue gerenciador de Tacuary, el primer equipo de Romero en el profesionalismo. El tiempo dirá…

