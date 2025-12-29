Universidad de Chile quiere avanzar rápido en el mercado de fichajes para la temporada 2026, pero hay un nombre que tiene en carpeta como refuerzo que se ha transformado en una teleserie veraniega.

Todo por Lucas Romero, el volante paraguayo que hace unas semanas tenía todo acordado, según su representante, para ser el primer refuerzo de la U, pero que ha sido un verdadero dolor de cabeza.

Hace algunos días, cuando la U optó por Paqui Meneghini, Regis Marques, el representante del jugador, aseguró que todo estaba en punto muerto, teniendo en cuenta que apostaban porque llegaría a los azules Renato Paiva.

Pero en un giro inesperado de último momento, ahora hay una nueva versión que nuevamente lo acerca a la U, pero con deseo y en voz de su representante en Paraguay.

Lucas Romero es opción en la U, según su representante.

ver también Destapan la gran verdad de Lucas Romero como refuerzo de U de Chile: “Estoy viajando para…”

¿Lucas Romero vuelve a ser opción de refuerzo en la U?

Fue, como ha sido una costumbre, a través de la prensa que Regis Marques nuevamente puso a Lucas Romero en el horizonte como refuerzo de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Pese a que hasta el presidente del club Recoleta de Paraguay, Luis Vidal, aseguró que su futuro estaba en Uruguay o Brasil, ahora nuevamente vuelve a flotar el interés con la U.

“Lo de Lucas Romero se define en 10 días aproximadamente, lo de Universidad de Chile sigue siendo una opción”, comentó al programa “Fútbol a lo grande” en ese país.

Por lo mismo, ahora quedará en manos de Paqui Meneghini, siendo uno de los puestos a reforzar que tiene con la directiva de la U, pero con un nombre que ya es una teleserie.

Publicidad

Publicidad

ver también Hay DT: los puestos que busca reforzar la U de Chile 2026 de Francisco Paqui Meneghini

Revisa el detalle: