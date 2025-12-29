Es tendencia:
Universidad de Chile

Hay DT: los puestos que busca reforzar la U de Chile 2026 de Francisco Paqui Meneghini

Paqui Meneghini y Azul Azul ya tienen un plan de acción para reforzar el plantel 2026: los seis puestos en los que busca fichar el Chuncho para venidera temporada.

Por Diego Jeria

Es oficial: Francisco Meneghini fue anunciado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, con la misión de reemplazar a Gustavo Álvarez y devolver a los azules a lo más alto de la Liga de Primera.

Pero no será fácil, considerando que, pese a los errores y polémica salida de Álvarez, la U con el ex Huachipato peleó dos campeonatos, llegó a semifinales de Copa Sudamericana y se quedó un una Copa Chile y la Supercopa ante Colo Colo.

Sin refuerzos hasta ahora, la U empezará a moverse en el mercado ya confirmado el DT. Y son varios puestos los que Paqui y la directiva del Chuncho pretenden reforzar.

Los seis refuerzos que busca la U de Meneghini

Según informó Radio ADN, Universidad de Chile irá por un arquero para competir con Gabriel Castellón, un volante central, dos centrodelanteros y un extremo, esto sin contar el inminente regreso de Eduardo Vargas.

Paqui Meneghi ya es el nuevo DT de Universidad de Chile.

Y así como Vargas está muy bien encaminado para, por fin volver a la U, el mismo Paqui Meneghini le bajó el pulgar a la opción del paraguayo Lucas Romero.

“En la U me dicen que los refuerzos van a estar de aquí al lunes”, comentó otro lado Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Es que precisamente los azules comenzarán sus trabajos de pretemporada este lunes 5 de enero, y sin dudas sería una gran ayuda para el entrenador de 37 años comenzar con la mayoría de sus nombres al menos confirmados.

