Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde desde Paraguay suman un nuevo nombre a la lista de posibles refuerzos.

Se trata del volante del Deportivo Recoleta de ese país que se llama Lucas Romero, de 23 años, quienes confirman que la U ya llamó para ver la negociación de su carta.

Así al menos lo detallan en el programa “Fútbol a lo grande” de Paraguay, donde conversaron con el presidente del cuadro que marcha en el sexto lugar de la Liga de Paraguay, Luis Vidal.

“La Universidad de Chile hizo una oferta oficial por Lucas Romero, estamos analizando la oferta”, expresó en su programa, dejando abierta la opción de salida inmediata.

Lucas Romero debutó en Paraguay y pelea un puesto en el Mundial.

ver también Superclásico en el mercado de fichajes: U de Chile busca robarle un goleador a Colo Colo

¿Quién es Lucas Romero?

Universidad de Chile trabaja en la conformación de su plantel para la temporada 2026, pese a que todavía no tienen asegurada la permanencia del técnico Gustavo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, más allá de otros rumores, ahora fue el propio presidente del Deportivo Recoleta de Paraguay quien confirmó la movida que plantea la U para quedarse con un jugador de sus filas.

“Ya no juego mañana, en los próximos días se define mi futuro”, comentó al mismo medio el propio jugador, asegurando que las negociaciones están muy avanzadas.

El jugador suma 34 partidos presente con el Deportivo Recoleta y, además, ya se estrenó con la selección de Paraguay, por lo que pelea un puesto para el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Revisa el detalle: