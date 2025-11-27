Es tendencia:
Inesperado: los dos jugadores de Colo Colo dispuestos a bajar su sueldo para renovar

En el Cacique tienen cuatro futbolistas que terminarán su vínculo a fines de diciembre, pero hay un par de ellos que ya mostró disposición de bajar sus emolumentos para quedarse en el Monumental.

Por Jorge Rubio

A Colo Colo le quedan dos partidos, pero ya traza líneas para la temporada 2026.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTA Colo Colo le quedan dos partidos, pero ya traza líneas para la temporada 2026.

En Colo Colo hay un tema muy importante que resolver en el siguiente mercado de fichajes y tiene que ver con el sueldo total del plantel. Sin duda es el equipo que más dinero gasta mensualmente en los salarios. Y a pesar de que los albos tienen todavía dos partidos por jugar en la Liga de Primera, ya diagraman la campaña 2026.

Por ende, miran con especial atención el venidero mercado de fichajes, que se vislumbra con varias tareas arduas. Hay cuestiones que parecen zanjadas, como que Sebastián Vegas regresará a Monterrey de México tras culminar su préstamo, que expira en diciembre de 2025.

Aunque a pesar de que fue el mismo entorno cercano de Vegas quien contó que volverá al balompié azteca, quizás exista la posibilidad de que Fernando Ortiz busque convencerlo de quedarse en Pedrero. Lo tuvo en los Rayados y no es descabellado que tenga la idea de retenerlo para la próxima temporada.

Sebastián Vegas y Mauricio Isla, dos que finalizan su vínculo con Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Sebastián Vegas y Mauricio Isla, dos que finalizan su vínculo con Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Hay otros tres futbolistas que terminan su vínculo con el Cacique. Uno es Alexander Oroz. El Flecha ha sido golpeado por varias lesiones en su estadía alba y sólo suma 231 minutos en la Liga de Primera 2025. En esos seis partidos registra dos goles y una asistencia.

Así las cosas, hay un par de futbolistas dispuestos a rebajar su salario para extender su estadía en Pedrero. Uno de ellos se sabía hace algunos días: Mauricio Isla, quien ha tenido un evidente alza durante los últimos partidos. “Se ganó la renovación, hizo gestos para eso”, analizó Nicolás Peric respecto a esa reducción a la que está abierto el Huaso.

El otro jugador de Colo Colo dispuesto a bajar su sueldo para extender el contrato

El cuarto jugador que finaliza su vínculo con Colo Colo es Emiliano Amor, quien parecía estar en la lista negra, pero también parece disponible para reducir su sueldo. Además, el espigado zaguero argentino-sirio tramita su nacionalización para dejar de ocupar una plaza extranjera.

El año pasado capaz un poquito más nervioso, este año me dedico solamente a jugar estos tres partidos y solamente pensando en eso y clasificar a una copa. No pienso más allá porque la cabeza se va para cualquier lado”, expuso Emi Love luego de la clara victoria ante Unión La Calera.

Emiliano Amor podría seguir otro año más en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

Emiliano Amor podría seguir otro año más en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

Por cierto, el ex jugador de Vélez Sarsfield ha echado raíces en Chile. Su familia vive con mucha comodidad y además, crearon una marca de ropa junto a su esposa, Jobi Patane. La bautizaron Sapara y ya tiene a algunos clientes ilustres, como Lucas Cepeda. Una razón más para permanecer en nuestro país. El tiempo dirá cómo terminan las negociaciones.

