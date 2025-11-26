Arturo Vidal ha vivido una de las peores temporadas de su carrera en Colo Colo. Él mismo puso su continuidad en duda, por lo que Aníbal Mosa volvió a hablar de su situación.

Tras un 2024 brillante a nivel individual y colectivo, las expectativas eran muy altas en el año del centenario, pero la realidad terminó siendo decepcionante. Los Albos terminarán la temporada sin levantar ningún título y aspirando a clasificar a la Copa Sudamericana como premio de consuelo.

¿Sigue Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal no ha logrado ser importante en el 2025 y justo Colo Colo comenzó a obtener mejores resultados sin él en la cancha. El King puso en duda su futuro un tiempo atrás si es que no iban a una copa internacional, lo que sumado a su bajo presente deportivo, otra vez ponen en tela de juicio su continuidad.

Aníbal Mosa encabezó la habitual reunión de directorio de Blanco y Negro. Tras esto, habló con los medios sobre diversos temas. Ahí, el presidente de la sociedad anónima explicó qué sucederá con el bicampeón de América.

“Los contratos que firma Colo Colo, más allá si después nos gusta o no, los respetamos. Arturo Vidal es jugador de Colo Colo que tiene su contrato renovado hasta 2026“, cerró el mandamás albo. De esta manera, por ahora, el oriundo de San Joaquín no se mueve de Pedrero.

Vidal no ha tenido un buen año en Colo Colo. Imagen: Getty

Tirando la raya para la suma, más allá de si logran clasificar a la Copa Sudamericana, el año de Colo Colo ha sido malo. Aníbal Mosa destacó que realizaron una gran inversión y que luego de que termine el torneo, harán las respectivas evaluaciones.

“La inversión que hicimos este año es una de las más altas que ha hecho Colo Colo en su historia. Los resultados y el comportamiento de situaciones con la hinchada hicieron que no brillaran; pero efectivamente haremos un análisis después del partido con Audax Italiano (última fecha); pero igual tenemos que tener un equipo competitivo”, cerró.