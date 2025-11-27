Colo Colo tiene dos finales para lograr su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana en el cierre de temporada. Después, habrá que analizar el plantel del 2026, con renovaciones, llegadas y salidas. Y también evaluar las situaciones de quienes vuelven de sus préstamos.

Son varios los jugadores que deben regresar al Monumental tras ser cedidos a otros clubes. La lista la lideran Brayan Cortés (Peñarol) y Cristián Zavala (Coquimbo Unido), y tiene a varios otros nombres como Jeyson Rojas, Lucas Soto, Dylan Portilla y Bryan Soto.

Es por eso que, en ESPN, Claudio Borghi llamó al Cacique a ser muy cuidadoso en la conformación del plantel y las situaciones de quienes no serán considerados, e hizo un llamado de atención por errores pasados.

“El problema es que hay que tomar una determinación sobre si puedes seguir prestando o los dejas en libertad. Porque los préstamos continuos… Siempre hay discusiones, porque mandas un delantero y te devuelven un marcador de punta, mandas un 10 y te devuelven un 8″, mencionó.

“Hay que ver a quién le prestas y por qué. Hubo una época en donde Colo Colo tuvo que ir a comprar jugadores que dejó libres, jugadores creados en Colo Colo y que después hubo que comprarlos”, agregó también Bichi Borghi

En Colo Colo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ya se refirió a la situación del préstamo de Brayan Cortés: “Cuando hicimos el acuerdo con Peñarol, se estipuló una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque“.