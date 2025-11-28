Colo Colo tuvo en mente la contratación del portero Keylor Navas, un tricampeón de la Champions League con el Real Madrid que también cuenta en su currículum con haber sido mundialista. Todo parecía indicar que el costarricense sería el reemplazante de Brayan Cortés.

Pero finalmente, en la plana mayor de Blanco y Negro eligieron renovar la estadía de Cortés, quien firmó un nuevo contrato para quedarse en Pedrero. Claro, fichar a Navas implicaba desembolsar un sueldo estratosférico. El tico fue ofrecido a varios clubes.

Como Barcelona de Ecuador, por ejemplo. Finalmente recaló en Newell´s Old Boys, aunque su estadía ahí duró muy poco. El golero de 38 años disputó 16 encuentros en la Lepra, de donde salió con polémica para fichar en los Pumas de la UNAM de México.

Keylor Navas en acción por Newell’s ante Boca. (Getty Images).

En ese contexto, el DT que entonces dirigía a Newell’s contó de una crisis que tuvo el meta. “No me acuerdo bien cuándo fue, tengo una charla con Keylor. Esto no lo sabe nadie y lo cuento porque piensan que uno por más que tenga trayectoria no le afecta”, dijo a ESPN Cristian Fabbiani, el Ogro, quien supo brillar en el fútbol chileno.

“Tengo una charla, él se quería ir. Su papá había tenido un infarto y quería estar en México que estaba más cerca de Panamá. (N. de la R: Navas es de Costa Rica)”, manifestó Fabbiani, quien llegó al cuadro rosarino tras haber sido DT de Deportivo Riestra.

Si hubiera venido a Colo Colo: Ogro Fabbiani revive la angustia de Keylor Navas

Quizá en Colo Colo, Keylor Navas no hubiese vivido lo mismo, pero es algo que no podremos saber nunca. “Si él se me pone a llorar por la situación que vive el club imagínate los más chicos”, manifestó el Ogro Fabbiani, quien en Chile fue un centrodelantero que cautivó a varios hinchas de Palestino.

“Todo lo que viví. Ayudamos mucho al club, hicimos debutar un montón de jugadores y todos tuvieron minutos. Me apoyé mucho en las inferiores. La llegada de (Ariel) Paolorossi me ayudó mucho, con el entrenador de 3° no había relación”, expuso Fabbiani.

Se refería al arribo de Ariel Paolorossi, quien dejó la coordinación técnica de las inferiores de Colo Colo y fichó en la Lepra. “Era como un club aparte con (Lucas) Bernardi. No tenía onda con él, cero. Hay que decirlo porque después gana un partido, se pone a llorar y yo fui el que puso la cara”, lanzó el Ogro.

Fabbiani contó una intimidad con Keylor Navas. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Entonces las cosas se tienen que decir, yo soy una persona honesta. Nunca hablé en Rosario, la gente de Newell’s sufre no ganar y perder los clásicos”, sentenció Fabbiani, quien dejó clarísimo que no tenía buena relación con Lucas Bernardi, quien fue interino del club en el final de la campaña.

