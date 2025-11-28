Colo Colo visitará a Cobresal en un partido que tomó ribetes de final por un puesto en la Copa Sudamericana del año entrante. El duelo ante los Mineros sufrió una modificación en el horario que originalmente estaba pactado para la fecha 29 en el estadio El Cobre de El Salvador.

La escuadra adiestrada por Gustavo Huerta quedó fuera de los puestos gracias a que sus dos derrotas consecutivas se juntaron con las tres victorias que el Cacique anotó en fila. Mientras el experimentado DT lima los últimos flequitos para ponerle el timbre a la oncena albinaranja.

Se espera que Cristhofer Mesías ocupe el lugar de Diego Céspedes tras cumplir una nueva suspensión por tarjetas amarillas. Mientras eso ocurre, todo indica que en la gerencia deportiva del elenco Minero ya comenzaron la búsqueda de refuerzos.

Gustavo Huerta debe tomar algunas decisiones antes del duelo vs el Cacique. (Alex Diaz/Photosport).

Uno de ellos milita en Deportes Copiapó, que perdió 1-0 ante Deportes Concepción en la ida de la Liguilla de Ascenso. Se trata del volante Thomas Jones, quien según la periodista Andrea Hernández ya fue contactado por Cobresal. “Ha sido el equipo que más interés ha mostrado”, reveló la comunicadora de ESPN.

Jones tuvo una participación muy destacada en el León de Atacama, que todavía sueña con su retorno a la élite del fútbol chileno: sumó 13 goles y tres asistencias en 29 partidos, aunque el final no fue el que hubiese querido. Sin duda. Fue expulsado ante Universidad de Concepción, que terminó como campeón de la Liga de Ascenso en la Primera B.

La expulsión de Thomas Jones en el duelo ante la U de Conce que ganó el título en la B. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Cobresal se activa en el mercado antes de recibir a Colo Colo

Cobresal, seguramente al igual que Colo Colo, deben sacar varias conclusiones previas a tomar acción en el mercado de pases. El boleto a una competencia internacional es clave para la definición del presupuesto que habrá para moverse en la ventana de pases que se avecina.

De todos modos, en los albinaranjas también buscan a Christopher Díaz para apuntalar el carril derecho y deben pensar en una definición para un préstamo del argentino Félix Triñanes. El volante ofensivo llegó desde Deportes Temuco y anotó dos goles en su paso por El Salvador.

Félix Triñanes celebra el gol que le anotó a Unión Española. (Oscar Tello/Photosport).

Su contrato incluye una opción de compra y tiene contrato vigente con el cuadro albiverde hasta diciembre de 2026. Triñanes arribó al estadio Germán Becker procedente desde Banfield y si bien logró debutar en Temuco, fue prestado a Cobresal rápidamente, donde suma hasta ahora 485 minutos.

¿A qué hora juegan mineros y albos por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025

Cobresal recibirá a Colo Colo este viernes 28 de noviembre a contar de las 18:30 horas en el estadio El Cobre. El arbitraje correrá por cuenta de Juan Lara.

Así está la lucha por los boletos internacionales en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo y Cobresal pelean palmo a palmo por un puesto de clasificación a la Copa Sudamericana en la emocionante tabla de la Liga de Primera 2025 que ya conquistó el sólido e histórico campeón Coquimbo Unido.

