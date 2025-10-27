Una inesperada baja podría sufrir Cobresal a fin de año, donde una de las grandes figuras del equipo se marcharía tras finalizar su contrato para buscar nuevos rumbos.

Cobresal actualmente va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos, ingresando así a la fase de clasificación de la Copa Sudamericana. A pesar de eso, está solamente a 6 puntos del tercer puesto, lo que otorga la clasificación a la fase de clasificados de Copa Libertadores.

A pesar del positivo presente, el capitán del equipo, Cristhofer Mesías, podría estar cerca de despedirse de la escuadra minera.

¿Cristhofer Mesías dejará Cobresal?

Según revela el periodista Renzo Luvecce, el capitán del legionario termina su contrato a finales de este año y su futuro podría estar lejos de la escuadra. “Me cuentan desde el entorno del jugador que existen posibilidades de partir a finales de 2025 y creen que cumplió un ciclo en club”.

Christofher Mesías podría dejar Cobresal esta temporada/Photosport

“El volante de 27 años es canterano, pero ha ido de menos a más, en especial durante estas últimas 3 temporadas, es el motor del mediocampo y ha logrado ser uno de los pilares en las campañas del ‘Cobre Cobre’”.

Asimismo, señala que desde la dirigencia buscarán renovar su contrato. “Está en los planes al 100% de Gustavo Huerta para el próximo año, pero si el jugador quiere cambiar de aires, será un factor. En la presente temporada ha jugado un total de 26 partidos, titular en 22 encuentros y lleva 3 asistencias”.

Cristhofer Mesías revela el sueño de su carrera

En conversación con AS hace algunas semanas, el jugador señaló que le gustaría jugar fuera del país. “Sería lindo llegar al extranjero, mi sueño es jugar en River Plate. Es un equipo fuerte y su estadio me impresiona mucho”.

El jugador lleva 8 años jugando en el norte de Chile, por lo que al ser consultado sobre si le gustaría regresar a Santiago, comentó: “Cobresal es una institución que trabaja como un equipo grande, no te falta nada, te pagan al día, tenemos gimnasio para nosotros y hay instalaciones perfectas”.

“Si tú me preguntas si se da la posibilidad de salir a un equipo grande de Santiago, claro que iría. Está el desafío futbolístico al que yo también aspiro, porque uno siempre tiene el sueño de jugar en uno de los grandes y hacerlo de la mejor manera”.