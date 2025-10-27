La fecha 25 de la Liga de Primera se cierra en el Estadio Nacional con un duelo de necesitados, pues tanto Colo Colo como Deportes Limache están con la obligación de sumar una victoria para no alejarse de sus respectivos objetivos.

Mientras los dirigidos por Fernando Ortiz buscan un triunfo que les permita seguir en carrera por un cupo para copas internacionales en 2026; a la escuadra de Víctor Rivero le urge el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Primera B.

Además, está en juego la hegemonía que Limache posee ante Colo Colo, siendo el único equipo en el fútbol chileno que tiene un historial positivo ante el Cacique, con dos triunfos y un empate en sus tres enfrentamientos durante la temporada 2025.

Sigue el minuto a minuto entre Colo Colo y Limache