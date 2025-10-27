Es tendencia:
Liga de Primera

Colo Colo vs. Limache: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

Los albos necesitan del triunfo para dar caza a cupos de copas internacionales, mientras los tomatinos buscan salir de zona de descenso.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo y Limache cierran la jornada 25 en Liga de Primera
La fecha 25 de la Liga de Primera se cierra en el Estadio Nacional con un duelo de necesitados, pues tanto Colo Colo como Deportes Limache están con la obligación de sumar una victoria para no alejarse de sus respectivos objetivos.

Mientras los dirigidos por Fernando Ortiz buscan un triunfo que les permita seguir en carrera por un cupo para copas internacionales en 2026; a la escuadra de Víctor Rivero le urge el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Primera B.

Además, está en juego la hegemonía que Limache posee ante Colo Colo, siendo el único equipo en el fútbol chileno que tiene un historial positivo ante el Cacique, con dos triunfos y un empate en sus tres enfrentamientos durante la temporada 2025.

Sigue el minuto a minuto entre Colo Colo y Limache

LOS ALBOS QUIEREN ROMPER LA RACHA

Deportes Limache es el único equipo en todo el fútbol chileno que tiene historial positivo ante Colo Colo.

En los tres partidos que jugaron, todos en esta temporada 2025 por Liga de Primera y Copa Chile, los "tomatinos" suman dos victorias (1-0 y 4-1) más un empate (2-2).

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya está instalado en el Estadio Nacional para el último partido de la fecha 25 en Liga de Primera, donde Colo Colo volverá a ser local en Ñuñoa después de 19 años para enfrentar a su "bestia negra" Deportes Limache.

¡¡¡Acompáñenos!!!

