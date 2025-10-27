Es tendencia:
Colo Colo vs. Deportes Limache: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

El Cacique recibirá de local al cuadro tomatero en el Estadio Nacional, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar al Tomate Mecánico.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar al Tomate Mecánico.

Colo Colo busca recuperarse de la dura caída por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 del Campeonato Nacional, un revés que disminuyó sus posibilidades de acceder a competiciones internacionales.

El conjunto albo ya enfoca su próximo compromiso frente a Deportes Limache, encuentro que se disputará este lunes, para cerrar la fecha 25 de la Liga de Primera, pero con un detalle especial: el Cacique será local pero no en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Limache y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache?

¿Por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache?

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

