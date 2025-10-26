Es tendencia:
Liga de Primera 2025

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Limache por la Liga de Primera 2025

Colo Colo hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar al Tomate Mecánico.

Por Franccesca Arnechino

El Cacique recibirá de local al cuadro tomatero en el Estadio Nacional, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.
Colo Colo intenta dejar atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera, resultado que complicó aún más sus opciones de clasificar a torneos internacionales.

Ahora, El Cacique se prepara para un nuevo desafío frente a Deportes Limache, duelo que se jugará en casi una semana y que tendrá una particularidad: no se disputará en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Limache? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La explicación de por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

