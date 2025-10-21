Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo vs. Deportes Limache: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

El Cacique recibirá de local al cuadro tomatero en el Estadio Nacional, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar al Tomate Mecánico.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo hará de local en el Estadio Nacional para enfrentar al Tomate Mecánico.

Colo Colo intenta dejar atrás la dolorosa derrota por 1-0 ante Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera, resultado que complicó aún más sus opciones de clasificar a torneos internacionales.

Ahora, El Cacique se prepara para un nuevo desafío frente a Deportes Limache, duelo que se jugará en casi una semana y que tendrá una particularidad: no se disputará en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes Limache? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Deportes Limache juegan este lunes 27 de octubre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La explicación de por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache

ver también

La explicación de por qué Colo Colo será local en el Estadio Nacional frente a Deportes Limache

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
Emotivo agradecimiento de Ryann Torrero a Colo Colo Femenino
Femenino

Emotivo agradecimiento de Ryann Torrero a Colo Colo Femenino

Colo Colo ganó US$7.3M en la Libertadores 2024: ¿Cuánto lleva la U en 2025?
U de Chile

Colo Colo ganó US$7.3M en la Libertadores 2024: ¿Cuánto lleva la U en 2025?

¿A Colo Colo? El fuerte recado de Zavala tras triunfo de Coquimbo
Campeonato Nacional

¿A Colo Colo? El fuerte recado de Zavala tras triunfo de Coquimbo

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección
Redsport

Hijo de un ex capitán de la U convocado a la selección

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo