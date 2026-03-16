Héctor Pinto puso en duda algunas decisiones del DT de la selección chilena. Como la ausencia de Erick Pulgar, un bastión del Flamengo de Brasil, por ejemplo. También la inclusión de un lateral izquierdo que se ganó el puesto de titular en Colo Colo desde la 2° fecha.

Las referencias son para Diego Ulloa, la gran apuesta de Fernando Ortiz en el carril izquierdo del Cacique. Tiene 22 años y le ganó la lucha a Erick Wiemberg por aquel lugar en la oncena alba. El marcador de punta surgido en el semillero albo también convenció a Nicolás Córdova.

Pero no al Negro Pinto, quien en una conversación con RedGol analizó la convocatoria del lateral zurdo. “Absolutamente sorpresa, no lo hubiera ni pensado. No estaba en mis registros”, apuntó el DT, quien fue campeón de la primera división en la Universidad de Chile.

Diego Ulloa se ganó su citación a la Roja para los amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde. (Felipe Zanca/Photosport).

“Para mí este tipo de jugadores tiene que ser de proyección, que uno vea que serán figuras en un par de años. Todavía no está”, agregó Pinto, ex DT de la Unión Española y Deportes Iquique, además de haber sido seleccionador Sub 20 de Chile y entrenador interino en la Roja. Fue campeón con el Bulla en 2005.

Además de su experiencia en el Cacique, Ulloa sumó minutos en A.C. Barnechea, donde jugó 30 partidos. En Deportes La Serena disputó 5 encuentros y Unión La Calera, donde permaneció a préstamo durante dos años, contabilizó 62 presentaciones.

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Diego Ulloa ante O’Higgins por Unión La Calera. (Jorge Loyola/Photosport).

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Héctor Pinto no ve a Ulloa para la selección chilena y pide reconciliación con Pulgar

Héctor Pinto no ve a Diego Ulloa con las cualidades suficientes para ser parte de la selección chilena, pero sí tiene muchas dudas con la ausencia de Erick Pulgar. El centrocampista antofagastino es una carta fija del Flamengo de Brasil, donde ganó la Copa Libertadores.

Héctor Pinto cuando dirigió a Unión Española en 2007. (CARLOS PARRA/PHOTOSPORT).

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Pero no aparece en las listas de Chile hace un buen rato. Con Córdova al mando, el ex jugador del Bologna y la Fiorentina de Italia no fue citado. “Eso me extraña muchísimo. A lo mejor ya lo conocen, pero si lo conocen por qué no lo han llamado”, apuntó el Negro Pinto.

Erick Pulgar fue campeón de la Libertadores con el Flamengo de Brasil. (Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photosport).

“Ha sido figura y tiene muchos campeonatos a su haber, no lo entiendo mucho. Por lo menos llamarlo por agradecerle y reconocerle todo. Quizá puede ser un buen guía para quienes están en la selección hoy en día”, sentenció el avezado director técnico. No se puede desperdiciar ese talento en la Roja que tanto necesita volver a las Copas del Mundo.

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¿Cuándo juega Chile por la fecha FIFA de marzo?

La Roja tendrá dos desafíos en el marco de la gira por Nueva Zelanda durante esta fecha FIFA. Los encuentros programados son: