Ya tenemos nómina de la Selección Chilena para el FIFA Series de fines de marzo. La competencia internacional se desarrollará en Nueva Zelanda, donde La Roja enfrentará a equipos como la selección local y Cabo Verde.

Mientras los rivales de Chile se preparan para su participación en el Mundial, Nicolás Córdova planea consolidar al equipo que se hará cargo de representar al país en las próximas Eliminatorias y en la Copa América.

En ese sentido, siempre las nóminas traen sus dimes y diretes. Esta ocasión no fue la excepción. Hugo Droguett, ex seleccionado nacional, criticó duramente el llamado hecho por Nicolás Córdova.

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“No sabemos si fue el técnico el que hizo la nómina…”

Fue una conversación exclusiva con RedGol. Hugo Droguett se refirió a la nómina que salió este lunes 16 de marzo para los duelos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde. El ex jugador fue bastante crítico.

“Siempre he sido de la idea de que a la Selección tienen que ir los mejores, sobre todo dependiendo del momento que está viviendo cada uno. Pero siempre hay que decir que el técnico es el que decide“, empezó diciendo Droguett.

“Últimamente, las nóminas dejan mucho que desear, porque se cuestiona mucho si es el técnico el que la hace o no. Viendo los nombres de los que fueron nominados, lo más probable es que haya una manito metida“, agregó.

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“¿Cómo Carabalí, que ha hecho bien las cosas en copas internacionales, no está? Lo mismo Daniel Castro, que viene haciendo las cosas bien hace muchísimo tiempo. Es difícil saber el por qué, sobre todo en estos días”, cerró duramente el ex Universidad de Chile.

Droguett pidió encarecidamente a Carabalí | Photosport

En resumen…

Nicolás Córdova anunció este lunes 16 de marzo la nómina de Chile para el FIFA Series.

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El ex seleccionado Hugo Droguett cuestionó la ausencia del portero Carabalí y del delantero Daniel Castro.

Chile enfrentará a las selecciones de Nueva Zelanda y Cabo Verde en territorio neozelandés.

Mira la nómina completa