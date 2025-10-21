El emotivo agradecimiento de Ryann Torrero a Colo Colo Femenino: “Quedo con un sentimiento…”

Colo Colo femenino finalizó su participación con el cuarto lugar en la Copa Libertadores. El conjunto albo no logró superar a Ferroviária de Brasil, cayendo por la mínima diferencia tras un gol recibido en los primeros minutos del encuentro.

Pese a esto, las jugadoras fueron recibidas con entusiasmo por sus hinchas a su regreso a Chile y varias futbolistas compartieron en redes sociales sus impresiones y recuerdos de lo que fue la participación. Entre ellas, la arquera Ryann Torrero publicó en su cuenta de Instagram una reflexión sobre la experiencia vivida por el plantel durante la competencia.

Ryann Torrero agradece a Colo Colo Femenino

La portera alba comenzó expresando: “Quedo con un sentimiento bittersweet (agridulce). Por un lado, sigo intentando entender cosas que quizás nunca voy a entender y aceptando con un dolor que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser”.

Además, valoró la participación en el torneo: “estoy agradecida por haber podido competir en otra Copa Libertadores y con un equipo de guerreras que ha superado las expectativas de muchos y han inspirado aún más. Orgullosa de haber representado bien a nuestra institución y de haber logrado mucho de los objetivos que nos habíamos marcado”.

Agregando que: “ahora solo queda trabajar aún más duro y sacrificar aún más para la próxima copa, para superar lo que hicimos este año y llevar a Colo Colo femenino aún más alto”.

Finalmente, agradeció a la hinchada que los acompañó: “Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo durante la copa y a todos los hinchas que viajaron a Argentina; realmente no podríamos haberlo hecho sin ustedes”.

