La tercera semana de marzo seguramente quedará grabada en la carrera de Sebastián Mella, quien comenzó la jornada del 16 de marzo con una convocatoria a la selección chilena. El joven portero de Huachipato fue uno de los tres citados por Nicolás Córdova para la próxima fecha FIFA doble.

A fines de marzo, la Roja tiene pactados un par de amistosos que disputará ante Oceanía contra Nueva Zelanda y ante Cabo Verde, dos combinados que serán mundialistas. Y Mella apareció en la convocatoria junto a Lawrence Vigouroux del Swansea City y Thomas Gillier del CF Montréal de la Major League Soccer.

El golero de 20 años se formó en Huachipato y fue el titular de la selección chilena Sub 20 anfitriona del último Mundial. Allí dejó algunas tapadas destacadas, como el penal que atajó frente a Japón en el Estadio Nacional. O una intervención doble frente a Nueva Zelada.

Sebastián Mella fue el titular de Chile en el Mundial Sub 20 de 2025. (Andres Pina/Photosport).

Pero también dejó algunas cuestionables actuaciones, como en la derrota frente a México que le motivó recibir críticas firmes del formador de Claudio Bravo. Tras eso, Mella ha jugado cinco partidos con el Huachi, donde en la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 tendrá una oportunidad muy anhelada.

Aunque llegó por un infortunio de un compañero, como muchas veces ocurre en el fútbol profesional: Sebastián Mella será titular en la visita acerera al estadio Monumental para medirse a Colo Colo, pues el experimentado golero uruguayo Rodrigo Odriozola sufrió una seria lesión. De hecho, el charrúa tuvo que pasar por el pabellón para corregirla.

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Sebastián Mella es citado a la selección chilena y se mostrará ante Colo Colo

Sebastián Mella ya sabía que sería el titular de Huachipato ante Colo Colo para paliar la ausencia de Odriozola y ahora puede celebrar una citación a la selección chilena adulta. El uruguayo sufrió un problema en el hombro derecho que necesitó de una operación. Estará fuera al menos durante un mes.

Sebastián Mella mide un metro 85 centímetros y es representado por Vibra Fútbol, la agencia de Fernando Felicevich. (Andres Pina/Photosport).

Tiempo que tendrá Mella para mostrar su talento en la custodia de la portería. Aunque luego de la 7° fecha liguera, el Huachi tendrá que encarar la Copa de la Liga en una suerte de receso que tendrá el certamen principal. El 21 de marzo, los de Talcahuano comenzarán su camino en ese trofeo ante Deportes Concepción en la fase grupal.

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Por el Grupo A, Huachipato se medirá al León de Collao, a Coquimbo Unido y a Colo Colo en este torneo, que en la campaña 2026 hará su estreno en el fútbol chileno.

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Así va Huachipato en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Huachipato se ubica en el 11° puesto de la Liga de Primera 2026 al cabo de seis partidos disputados y con el de la 7° fecha pendiente.

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