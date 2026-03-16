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Fútbol Chileno

Colo Colo puede ser puntero pero no calienta: quedan entradas ante Huachipato para casi todo el estadio

Colo Colo se mide ante Huachipato en el Monumental en un duelo que no tiene una gran expectación entre los fanáticos del Popular.

Por Felipe Escobillana

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Colo Colo aún no vende todas las entradas para el duelo ante Huachipato
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTColo Colo aún no vende todas las entradas para el duelo ante Huachipato

Colo Colo jugará contra Huachipato con la posibilidad de quedar puntero de la Liga de Primera, transcurrido prácticamente 1/4 del torne pues se jugará la séptima fecha.

A pesar de que los albos están encaramados en la parte alta, e incluso perdiendo o empatando quedarán segundos, no hay un gran feeling con la hinchada este 2026.

Eso queda de manifiesto en el duelo de este lunes, donde a pocas horas del inicio del encuentro quedan boletos disponibles para casi todas las localidades del estadio.

Es cosa de entrar a Punto Ticket para percatarse que solamente las localidades del sector norte están agotadas. Todo el resto está disponible para comprar.

Entradas disponibles para ver a Colo Colo ante Huachipato

Entradas disponibles para ver a Colo Colo ante Huachipato

Colo Colo, un equipo con poco gol

Si bien Colo Colo está entre los punteros, a los hinchas le falta ver a una escuadra más agresiva en la ofensiva. Eso queda demostrado en la pobre estadística de goles a favor.

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Los dirigidos por Fernando Ortiz solamente llevan 6 goles marcados hasta el instante. Es decir, un pobre promedio de solamente un gol por partido.

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Solamente ante Everton, en la segunda fecha, convirtieron más de un tanto. Los otros tres duelos en que consiguieron la victoria fue con triunfo por 1-0.

Eso sí, defensivamente ha tenido una buena performance. Tras el desastre ante Deportes Limache, en la primera fecha, recibió un gol en contra solamente en cinco partidos. Eso sí fue una puñalada, porque significó la derrota ante U de Chile en el Monumental.

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