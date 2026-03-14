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Fútbol chileno

Jaime García se sincera con el hincha de Huachipato: “Yo sé lo que pasa acá”

Jaime García se sinceró sobre el momento de Huachipato y las críticas de los hinchas. El DT mandó un firme mensaje.

Por Javiera García L.

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El mensaje de Jaime García a los hinchas de Huachipato
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl mensaje de Jaime García a los hinchas de Huachipato

Huachipato sigue preparándose para su visita a Colo Colo en la fecha 7 de la Liga de Primera. En Talcahuano, Jaime García sabe la presión que tiene sobre sus hombros con las últimas derrotas y la eliminación de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el DT analizó su momento en el equipo y dijo estar tranquilo pese a los últimos resultados. En esa línea, le mandó un mensaje al hincha, reconociendo su enojo por el rendimiento en este inicio de año.

“Yo siempre he tenido tranquilidad. Jamás pensé irme del club, porque cuando tienes un proyecto y evalúas situaciones que sabes que vas a pasar con un equipo reducido y joven, y que está lejos de los equipos grandes en planilla, sabes que estos momentos van a pasar“, relató.

Las críticas son normales. El hincha está enojado y siempre he dicho que va a haber un respeto, pero yo sé lo que pasa acá, yo sé lo que viene pasando desde hace años, que esto es un trabajo profundo. Yo mantengo la tranquilidad y siempre respeto al hincha“, sumó.

Esto dijo Jaime García | Photosport

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El mensaje de Jaime García en medio del difícil momento en Huachipato

“Algunos hinchas entienden mucho de fútbol y unos piensan con el corazón. Yo entiendo que la responsabilidad siempre va a ser mía. Yo me mando cagadas, los jugadores también, hemos tenido malos partidos y sabemos que somos responsables“, dijo Jaime García.

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“Tenemos súper claro qué queremos como plantel, que es un plantel súper sano que da gusto venir a entrenarlo. Si en algún momento no estoy a la altura, soy el primero en decirlo“, complementó.

Yo trabajo y he ido sacando rendimiento como puedo. Es uno de los equipos más jóvenes. Para ver riqueza, vamos a tener que pasar estas cosas. Este es un club tan lindo donde se puede lograr tantas cosas, pero no es que tú tengas que salir campeón todos los años“, cerró.

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