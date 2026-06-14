Los mineros sumaron una nueva derrota y coquetean con la zona de descenso, por eso está en la mira el histórico entrenador.

Una nueva derrota fue la que sufrió Cobresal, esta vez en la visita por un marcador de 3-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental, que vuelve a dejar al técnico Gustavo Huerta en la mira.

Los mineros llevan adelante una desastrosa campaña, donde acumulan 13 puntos en la tabla de posiciones, sólo dos unidades por encima de los colistas que son Deportes Concepción y Unión La Calera.

Por lo mismo, muchos esperan un cambio de aire en El Salvador, aunque un autocrítica Huerta, confirmó la decisión del club: “Estoy fuerte, estoy con ánimo, más todavía con el respaldo que he tenido, no solamente de la parte de los dirigentes, sino que de la gente misma”.

Gustavo Huerta tiene la pelota para reforzar a Cobresal. Foto: Andrés Pina/Photosport

Huerta mira refuerzos para Cobresal

Gustavo Huerta analizó la campaña que ha tenido con Cobresal, luego de terminar la primera rueda en la Liga de Primera 2026, con cuatro triunfos, un empate y 10 derrotas.

“Dentro de todos los años que estoy en el club, yo creo que ha sido este primer semestre lo más desastroso que hemos tenido”, explicó tras la derrota ante Colo Colo en el Monumental.

Pese a todo, aseguró seguir con fuerza de retomar el camino, entendiendo que tiene la opción de mover piezas y traer algunos refuerzos para escapar de la zona del descenso, aunque será otra compleja decisión.

“Estamos en un dilema inmenso, porque si empezamos a hablar en qué puestos, en todas las zonas necesitamos”, detalló.

Revisa el compacto de la derrota de Cobresal ante Colo Colo: