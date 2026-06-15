El querido e histórico comunicador repasa sus historias cubiendo Copas del Mundo. Reconoce la tristeza por no haber viajado este 2026, pero guarda con orgullo un recuerdo en cancha.

Pedro Carcuro es una leyenda viva del periodismo deportivo y fútbol chileno. En tiempos del Mundial 2026, don “Pietro” repasa sus mil y una historias cubriendo Copas del Mundo.

Todo inició en 1970, en TVN, con su primera cita planetaria. En total ha ido a nueve mundiales y junto a RedGol recuerda sus anécdotas, aunque lamenta el no haber podido ir a este actual certamen.

“Me hubiera gustado estar en Estados Unidos, pero los tiempos han cambiado. El Mundial de fútbol me apasiona, me retaron porque no quise salir a ninguna parte el fin de semana, tiene un embrujo, te cautiva y seduce de un modo especial”, explica.

Carcuro y el recuerdo de dos mundiales que lo marcaron

A la hora de la consulta de su Mundial favorito, Pedro Carcuro reconoce que todos los disfrutó. Eso sí, hay uno que estará siempre en su corazón, mientras en otro estuvo en cancha para un momento histórico.

“El Mundial de Brasil 2014 fue el último al que asistí y es especial. La chochería y el orgullo de tener a un hijo (Giovanni) como jefe del cuerpo médico de la selección chilena. Me emocionaba y comprometía de una manera particular, sin lugar a duda ese ha sido el Mundial de mi vida”, explica.

Entre las nueve Copas del Mundo que cubrió en terreno, don Pietro se pone de pie para recordar México 86, con el recordado gol de Diego Maradona eludiendo a toda Inglaterra. Ahí cuenta que “estaba en una ubicación privilegiada justo en la mitad de la cancha. El lugar perfecto para el gol perfecto”.

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“No lo relaté ese partido y viéndolo me dijeron (los colegas argentinos) que la primera persona que vieron saltar con el gol de Maradona fue un chileno. Les pareció muy raro, jajajá”.

Finalmente, el histórico comunicador nacional dice que a sus 81 años agradece el reconocimiento por su trabajo en el fútbol chileno. Según Carcuro, “siempre he hecho la pega con mucha pasión y eso se nota”.

“La gente se da cuenta cuando tú le estás hablando con el corazón, no haciendo teatro. La gente es más lista y más rápida de lo que nosotros nos imaginamos, y hacerle trampa al público no se puede”, cerró.