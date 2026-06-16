Haaland y Noruega saltan al campo y debutan en el Mundial 2026 contra Irak en el Grupo I. Alerta por un Androide suelto en Norteamérica.

Llegó la hora de Erling Haaland: Noruega debuta en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los nórdicos enfrentan a Irak por el segundo turno del Grupo I de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica.

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Con 25 años años y cerca de cumplir 26 el 21 de julio próximo, la estrella noruega del Manchester City jugará su primer Mundial y todos los ojos están sobre sus hombros.

El Gillette Stadium de Boston albergará el debut de Haaland en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que Irak y Noruega integran el Grupo I de la Copa del Mundo junto a la candidata Francia y Senegal.

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Minuto a minuto: Irak vs. Noruega