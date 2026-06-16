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Mundial 2026

Minuto a minuto: Haaland ya tiene doblete contra Irak en el debut de Noruega por el Mundial

Haaland y Noruega saltan al campo y debutan en el Mundial 2026 contra Irak en el Grupo I. Alerta por un Androide suelto en Norteamérica.

Por Diego Jeria

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Noruega debuta contra Irak en la Copa del Mundo 2026.
© Getty ImagesNoruega debuta contra Irak en la Copa del Mundo 2026.

Llegó la hora de Erling Haaland: Noruega debuta en México, Estados Unidos y Canadá 2026. Los nórdicos enfrentan a Irak por el segundo turno del Grupo I de la Copa del Mundo que se desarrolla en Norteamérica.

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Con 25 años años y cerca de cumplir 26 el 21 de julio próximo, la estrella noruega del Manchester City jugará su primer Mundial y todos los ojos están sobre sus hombros.

El Gillette Stadium de Boston albergará el debut de Haaland en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

El Gillette Stadium de Boston albergará el debut de Haaland en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que Irak y Noruega integran el Grupo I de la Copa del Mundo junto a la candidata Francia y Senegal.

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Minuto a minuto: Irak vs. Noruega

Lento segundo tiempo

62'.- La primera de peligro en el complemento es de Ali Jasim para Irak. Apareció al segundo palo y definió elevado.

Comenzó el segundo tiempo: 1-2

46'.- Se reanudan las acciones: por ahora es victoria parcial de Noruega contra Irak por 1-2.

Final del primer tiempo: 1-2

45'+7.- Los equipos se van al descanso con victoria parcial de Noruega ante Irak, doblete de Erling Haaland.

Crece Irak, Noruega sufre

45'+5.- Era golazo de Akam Hashem... El iraquí giró en 180° y su volea se apenas por arriba del travesaño.

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Otra vez Irak

45'+4- Ali Alhamadi recibió un pase centre líneas, se fue con ventaja contra el arquero noruego, pero seguido por dos marcas. Finalmente el remate alcanzó a ser trabado se fue al córner. Vibrante final de la primera etapa.

Casi Irak

45+2'.- Ibrahim Bayesh apareció por la derecha dentro del área con ángulo de tiro para batir a Orjan Nyland, pero David Moller Wolfe se alcanzó a cruzar y desvió el remate que iba cruzado hacia el arco. Se salvó Noruega. Los iraquíes pedían penal por mano, pero no existió.

GOL DE NORUEGA: 1-2

42'.- Adivinen quién... Gol de Halland para el segundo de Noruega y personal. Los Vikingos Rojos recuperan la ventaja.

Fue condoro de Irak: Kristoffer Ajer cedió atrás dentro del área y Halland se adelantó para interceptar el balón antes que pudiera despejar el arquero Jalal Hassan.

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GOL DE IRAK: 1-1

38'.- Sorpresa en Boston: Irak marca el gol del empate parcial.

Tras recibir desde la orilla izquierda, Amir Alammari sacó el centro por la línea de fondo y Aymen Hussein conectó de cabeza al fondo de la portería.

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GOL DE NORUEGA: 0-1

28'.- ¡El Androide no falla! Reiniciadas las acciones tras la pausa de hidratación, Erling Haaland marca el primer tanto de Noruega en el Mundial 2026 y el primero personal en la historia de las Copas del Mundo.

David Moller Wolfe sacó el centro cerrado por bajo desde la izquierda que recorrió la frontera del área chica y Hallang apareció en el segundo palo para mandarla adentro.

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Halland del pueblo

25'.- Aprovechamos la pausa de publi... hidratación. Lo que les contábamos: Antes de salir al campo, Erling Haaland se dio espacio para romper su concentración, compartir e interactuar con los niños que acompañan a los equipos a la cancha. El noruego abrazó, regaló sonrisas y algunas palabras. De seguro esos pequeños no lo olvidan jamás.

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¿Avisa Noruega y Haaland? 0-0

19'.- La más clarita hasta ahora: centro desde el córner izquierdo de Noruega y cabezazo limpio de Haaland que se va muy elevado.

Así se paran los equipos

12'.- Repasamos las formaciones:

Noruega forma con Orjan Nyland en el arco; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe en defensa; Martin Odegaard, Sander Berge y Fredrik Aursnes en mediocampo; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa en ataque. DT: Stále Solbakken.

En el banco están Sander Tangvik, Egil Selvik; Morten Thorsby, Leo Ostigard, Patrick Berg, Jorgen Strand Larsen, Fredrik André Bjorkan, Marcus Holmgren Pedersen, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Oscar Bobb, Jens Petter Hauge, Sondre Langás y Henrik Falchener.

Irak alinea con Jalal Hassan al arco; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim y Merchas Doski en defensa; Amir Alammari, Zaid Ismael; Ibrahim Bayesh y Ali Jasim en mediocampo; Aymen Hussein y Ali Alhamadi en delantera. DT: Graham Arnold.

Son suplentes Fahad Talib, Ahmed Basil; Rebin Sulaka, Munaf Younus, Youssef Amyn, Mohanad Ali, Ahmed Qasem, Ali Yousif, Zidane Iqbal, Ahmed Maknazi, Kevin Yakob, Aimar Sher, Marko Farji, Mustafa Saadoon y Frans Putros.

Primeros minutos: 0-0

7'.- Tibio inicio, los equipos se estudian. Noruega se ve un poquito mejor gracias a la velocidad de su ataque, pero por ahora no hay llegadas claras.

Comenzó el partido

1'.- Pitazo. Ya juegan Irak y Noruega por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Noruega e Irak saltan al césped de Boston. Se vienen los himnos y el partido comienza en Breve.

Haalang locura

Halland es ovacionado al aparecer en la pantalla al informarse la formación de Noruega. Los niños en el público le piden la camiseta y un autógrafo. Y los pequeños que esperan por la salida de los equipos tras bambalinas lo rodean y el Androide responde concentrado, pero amistoso.

FORMACIÓN DE NORUEGA CONFIRMADA

¿Halland titular? El once de Noruega contra Irak:

Así espera la tabla a Noruega e Irak

La tabla del Grupo I tras el triunfo de la candidata Francia contra Senegal:

Llegó Halland y Noruega

La selección noruega ya está en el estadio. ¿Qué piensas, Erling?

Dónde ver Irak vs. Noruega

El debut de Noruega, Erling Haaland e Irak en la Copa del Mundo será transmitido por televisión de forma exclusiva por Dsports (610 SD/ 1610 HD) en DirecTV. Online por streaming estará disponible por las plataformas de DGO y Paramount+.

Terminó Francia-Senegal

Irak logró descontar, pero Mbappé cerró el triunfo por 3-1 con el que asoma por ahora como el golazo del Mundial 2026.

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Los datos del partido

Irak y Noruega se enfrentan este martes 16 de junio, desde las 18:00 horas de Chile, en el estadio Gillette de Boston, Estados Unidos. El partido válido por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 será arbitrado por Pierre Ghislain Atcho, de Gabón.

Gol de Francia, saca ventaja en el Grupo I

Francia se suelta y Bradley Barcola marca el 2-0 para los galos contra Senegal. Golazo de Les Bleus.

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FORMACIÓN CONFIRMADA DE IRAK

La ansiedad de Iraquí: confirman la formación anticipadamente, en árabe e inglés:

Gol de Francia

Francia por fin puso romper la férrea defensa de Senegal: fue gol de Kylian Mbappe en los 65'. 1-0 arriba los galos en el grupo de Irak y Noruega.

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Probables formaciones

Irak formaría con Ahmed Basil al arco; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen y Hussein Ali en defensa; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh y Youssef Amyn en mediocampo; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi en ataque.

El probable once de Noruega es con Ørjan Nyland en portería; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Møller Wolfe en defensa; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard y Antonio Nusa en la zona de volantes; Erling Haaland y Alexander Sørloth en delantera.

Duelo del grupo en desarrollo

Comenzando el segundo tiempo, Francia y Senegal igualan sin goles por el Grupo I.

Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Irak y Noruega, con el esperado debut de Erling Haaland en la Copa del Mundo 2026, por la primera fecha del Grupo I de la cita planetaria. Acompáñanos en la espera del partido y el marcador en vivo con el minuto a minuto del encuentro.

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