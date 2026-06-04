Tras unas Eliminatorias difíciles y largas, Irak por fin puede dar el paso a su segundo Mundial. Intentarán aguarle la fiesta a más de uno.

Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: أُسُود الرَّافِدَيْن, Osood Al Rafidayn (Los Leones de Mesopotamia).

Ranking FIFA: 57°.

Grupo en el Mundial: I (Noruega, Francia y Senegal)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Largo y sinuoso fue el camino de Irak al Mundial 2026. Comenzó con un seis sobre seis en la Segunda Rueda de las Eliminatorias asiáticas, cuando ganaron todos sus partidos del Grupo F, dándole cátedra a Indonesia, Filipinas y Vietnam.

No fue igual de sencillo en la Tercera Ronda, donde Irak ya integró un grupo con un grande del continente, Corea del Sur. Pese a que parecían los segundos favoritos en esa instancia, fueron superados en la segunda posición por Jordania, tras una dura caída ante los Guerreros Tageuk en Basora (0-2), por la penúltima fecha grupal.

Su tercer lugar en el Grupo B de esta ronda les permitió entrar en la Cuarta Ronda, jugada íntegramente en Arabia Saudita. Allí, pese a obtener los mismos puntos que los anfitriones, fueron relegados al segundo puesto.

Otra ronda más, ¡qué cansador! Irak, finalmente, consiguió un empate ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi y, luego, los vencieron en Basora, siendo los ganadores de la Quinta Ronda y metiéndose al Repechaje Intercontinental.

Aquí, la historia se hace más cercana, porque los iraquíes terminaron jugando una final ante Bolivia por meterse en el Mundial 2026. En el duelo jugado en Monterrey, los Leones de Mesopotamia consiguieron una trabajada victoria por 2-1, gracias a un tanto de Hussein (no Sadam, Aymen).

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Calendario y estadios en los que juega

Irak vs. Noruega (martes 16 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

Francia vs. Irak (lunes 22 de junio, 17:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmisión: DirecTV.

Senegal vs. Irak (viernes 26 de junio, 15:00 hrs, BBMO Field, Toronto) Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.000 kms. (Boston-Filadelfia-Toronto).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 2%

Llegar a cuartos de final: 1,5%

Llegar a semifinales: 1%

Llegar a la final: 0,2%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

La llegada de Irak a la Copa del Mundo implicó grandes esfuerzos deportivos. No obstante, según Gemini, se irán tempranamente del Mundial 2026. Esto, porque la Inteligencia Artificial cree que no sumarán puntos en la primera fase de esta cita planetaria.

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Según la IA, Irak tendrá un duro primer encuentro ante los noruegos, donde aguantarán los embates en la primera fracción, pero terminarán sucumbiendo (“imposible mantener a raya al Androide tanto tiempo”). Para el segundo duelo, ante Francia, Gemini vaticina una obvia derrota (“asedio total galo”). Por último, el encuentro ante Senegal será “un cierre digno”, pero tampoco se sumará (“se evidenciará el poco peso ofensivo de los mesopotámicos”).

El plantel de Irak

Porteros:

– Fahad Talib (Al-Talaba)

– Jalal Hassan (Al-Zawraa)

– Ahmed Basil (Al-Shorta)

Defensores:

– Hussein Ali (Pogon Szczecin)

– Manaf Younis (Al-Shorta)

– Zaid Tasheen (Pakhtakor)

– Rebin Sulaka (Port FC)

– Akam Hashem (Al-Zawraa)

– Merchas Doski (Viktoria Plzen)

– Ahmed Yahya (Al-Shorta)

– Frans Putros (Persib Bandund)

– Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Mediocampistas:

– Zaid Ismail (Al-Talaba)

– Amir Al-Ammari (Cracovia)

– Kevin Yacob (AGF Aarhus)

– Zidane Iqbal (FC Utrecht)

– Aimar Sher (Sarpsborg 08)

– Ibrahim Bayesh (Al-Dhafta)

– Ahmed Qasim (Nashville SC)

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Delanteros y Extremos:

– Youssef Amyn (AEK Larnaca)

– Marko Farji (Venezia)

– Ali Jassim (Al-Najma)

– Ali Al Hamadi (Ipswich Town)

– Ali Yousef (Al-Talaba)

– Aymen Hussein (Al-Karma)

– Mohanad Ali (Dibba Al-Hisn)

Jugador estrella: Aymen Hussein

El gol en el Medio Oriente tiene nombre y apellido: Aymen Hussein. Irak es un país que vive el fútbol con una pasión desbordante, y este portentoso centrodelantero ha conseguido merecer gritos y vítores. Su imponente envergadura física y un instinto letal dentro del área lo perfilan como el mejor atacante de la era moderna en su nación, desafiando directamente los récords de los próceres del pasado. En los Leones de la Mesopotamia asegura contundencia pura, resolviendo encuentros trabados gracias a su potencia.

Aunque sumó experiencias valiosas en ligas de Marruecos y Qatar, su huella definitiva quedó estampada defendiendo al Al-Quwa Al-Jawiya. Con el tradicional elenco de Bagdad se cansó de festejar títulos domésticos y levantó la prestigiosa Copa de la AFC, matriculándose reiteradamente como el máximo artillero del campeonato. Esa regularidad implacable frente a la portería validó su estatus de goleador.

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Con la tricota nacional, Hussein acaparó las miradas del planeta en la reciente Copa Asiática, donde fue el principal faro ofensivo y firmó un doblete histórico para derribar a la todopoderosa escuadra de Japón. Esta jerarquía para cargar con la presión del país entero confirma que está destinado a dejar un legado monumental. Y quiere que esto comience con la conquista de Norteamérica.

Si Irak quiere goles, los tendrá con Hussein | Getty Images

Jugador a seguir: Ali Al-Hamadi

El cuadro de Irak que pisará tierras norteamericanas tiene delanteros de gran envergadura. Si Aymen Hussein era un claro ejemplo, ahora toca hablar de otro que busca goles, Ali Al Hamadi. Con enorme potencia física, este ariete sostiene marcar y ataca los espacios, siendo una amenaza directa cada vez que le toca vestir los colores de su selección.

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El exilio, a raíz del conflicto bélico vivido en Irak, hizo que Al Hamadi desarrollara su talento en Gran Bretaña. Tras completar su formación en el Swansea City y registrar una etapa de altísima efectividad en el AFC Wimbledon, su consagración llegó al fichar por el Ipswich Town. En Portman Road hizo goles vitales, contribuyendo a concretar el histórico ascenso a la Premier League. Además, este logro lo inscribió en los registros como el primer futbolista iraquí en alcanzar la máxima categoría de Inglaterra.

Obviamente, con el éxito vinieron los ofrecimientos. Pero, su compromiso con el país de sus raíces fue absoluto y declinó cualquier opción de representar a Europa. Y tuvo razón, pues desde su debut con la selección adulta entregó resultados tangibles. Durante las Eliminatorias al Mundial 2026, aportó con tantos decisivos frente a rivales directos, aliviando la carga que históricamente recaía sobre los veteranos. Afianzado en la nómina, tras sumar minutos en la reciente Copa Asiática, cuenta con la madurez competitiva necesaria para ganarse el aprecio del DT. Y, por qué no, del mundo entero.

Técnico: Graham Arnold

Un viejo zorro de los banquillos se sienta en la banca de Irak. Tras un largo ciclo al mando de su natal Australia, con la que rozó la épica en Qatar 2022, Graham Arnold decidió dar un paso al costado a fines de 2024. Lejos de tomarse un descanso prolongado, en 2025 asumió uno de los retos más volcánicos del fútbol asiático: relevar a Jesús Casas en la selección de Irak. La presión de 46 millones de hinchas sedientos de gloria internacional pasaba a colgar sobre su cabeza.

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Trabajo psicológico y una disciplina innegociable son parte de su receta de éxito. Arnold diseñó un equipo áspero, solidario en el repliegue y punzante para atacar los espacios. Estas virtudes pueden, incluso, llegar a compensar el abismo que separa a Irak de las grandes potencias. Su mayor victoria estratégica fue blindar la mente de un plantel golpeado por las enormes dificultades sociales y logísticas de su región, transformando la adversidad externa en un combustible competitivo que hoy define la identidad del grupo.

La gestión de Arnold ya es leyenda pura. Superó una de las campañas Eliminatorias más brutales de la historia. Tuvo, por ejemplo, viajes terrestres maratónicos por zonas de conflicto para poder competir. Pese a esto, el australiano rompió una sequía absoluta de 40 años y devolvió a Irak al Mundial. Lo consiguió tras superar agónicamente a Bolivia en el repechaje intercontinental. Con la confianza a tope y con la fuerza eufórica de toda una nación, está preparado para ser el aguafiestas en un grupo durísimo.

Posible 11

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Mejor participación de Irak en los Mundiales

Una sola participación suma Irak en una Copa del Mundo. Fue en 1986, cuando los Leones de Mesopotamia cayeron en el grupo del anfitrión, México, y se fueron sin conseguir un solo punto.

En su debut mundialista cayeron por la mínima ante Paraguay y sentaron el precedente de que no eran un equipo tan sencillo. Por eso también fueron un problema para la poderosa Bélgica, que los venció 2-1. En aquel duelo, Ahmed Rahdi marcó el primer gol de Irak en un Mundial. Dato triste: el histórico futbolista falleció en 2020, siendo una de las tantas víctimas mundiales del Covid.

Ya eliminado, Irak llegó al último duelo ante México sin grandes presiones. Pero, no se relajaron y les hicieron muy duro el liderato a los anfitriones. Fernando Quirarte destrabó las cosas a favor de los latinoamericanos, pero permitió que los Leones de Mesopotamia se hicieran un nombre a nivel internacional.

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Jugador histórico destacado: Younis Mahmoud

Es un milagro absoluto en el fútbol. Younis Mahmoud nació en una ciudad con eternos problemas entre las fuerzas iraquíes y los independentistas kurdos, Kirkuk. Pese a lo difícil de vivir en una zona de conflicto, este delantero terminó convirtiéndose en el símbolo de esperanza de Irak en su época más oscura. Se alzó como el mejor de la historia debido al impacto que causó, traspasando los límites de la cancha. Este atacante unió a una nación fracturada por la guerra, gracias a un liderazgo inquebrantable, un coraje tremendo en el área y una efectividad colosal ante las redes.

Su temible reputación como artillero causó estragos en Asia Occidental. Aunque tuvo un paso por Europa, fue en las ligas del Golfo donde redactó las páginas más épicas de su leyenda. Con el Al-Gharafa de Qatar tocó el cielo, conquistando tres títulos de liga consecutivos. Y con ellos vino su ascenso como el máximo goleador del certamen en múltiples temporadas. Su brutal jerarquía lo llevó también a gritar campeón con Al-Sadd y Al-Wakrah, registrando más de 180 goles oficiales. El respeto continental se lo ganó rompiendo redes.

Defendiendo a los Leones de Mesopotamia, Younis no dejó de ser un mito viviente. Su obra cumbre ocurrió en la Copa Asiática 2007, donde Irak, contra todo pronóstico político, se coronó campeón. El milagroso atacante portó la jineta en aquel torneo y fue el autor del agónico gol del triunfo en la final ante Arabia Saudita. Ese año mágico metió a su patria en el mapa de la élite futbolística, al ser nominado al Balón de Oro de France Football. Terminó en la 29° posición, algo jamás repetido en su región. Si Mahmoud Younis no está en el escudo patrio de Irak es porque todavía a nadie se le ha ocurrido.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Irak?

Orden. Irak ha conseguido su clasificación al Mundial gracias al despliegue de una máquina ordenadita, que no pierde los estribos. Graham Arnold tomó las riendas del equipo en 2025 y no cambió la fórmula del éxito que le venía dando resultados a Jesús Casas. Es por eso que mantiene un doble pivote defensivo que depende de pura disciplina. La sincronización entre mediocampistas como Amir Al-Ammari y Osama Rashid garantiza que el equipo nunca se parta, pues cuando los laterales suben, es el pivote el que cubre los espacios, garantizando que los Leones de Mesopotamia no se vean sorprendidos por transiciones rápidas del rival

Otro punto a favor de los iraquíes no tiene que ver con un sistema táctico y, ni siquiera, con un nombre individual. Lo que hace especiales a los de Medio Oriente es su capacidad psicológica. El equipo no se suele desmoronar, ni tampoco parecen amedrentarse por el estatus del rival. Es un equipo de sacrificio, en el que dos goles en contra no bajan la intensidad y las ganas de sus seleccionados.

Dentro de las fortalezas de Irak nombramos el orden. Sin embargo, esto sobre todo funciona ante equipos ante los que defiende en el bloque medio-bajo. Si los iraquíes se ven obligados a presionar más arriba y, por ende, adelantar líneas, exhiben un claro déficit. Sucede que sus defensas no tienen gran velocidad y un pelotazo a sus espaldas puede ser un daño letal.

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Por otro lado, la inexperiencia de la gran mayoría del plantel en escenarios del máximo nivel mundial puede pasar factura. La pasión bien entendida es una fortaleza, pero cuando no está combinada con sabiduría, puede generar cortocircuitos y los Leones de Mesopotamia están completamente expuestos a esto.

Datos freak de Los Leones de Mesopotamia

Fue un secreto a voces durante mucho tiempo. Uday Hussein, hijo del dictador iraquí, era quien lideraba la Federación de Fútbol de su país. Hasta ahí, nada atípico. No obstante, tras bambalinas, el directivo se comportaba como un verdadero sádico. Según se clarificó con el tiempo, el retoño de Sadam torturaba y castigaba a los jugadores de la Selección de Irak, rapándolos y azotándole los pies con cables. Luego, sus heridas eran sumergidas en agua estancada, para que se infectaran. Una brutalidad que por su horror parece sacada de una película.

La otra historia épica de Irak viene de lo conseguido en unos Juegos Olímpicos. Fue específicamente en Atenas 2004, cuando estuvieron al borde de conseguir una medalla, pese a la invasión estadounidense a su territorio. Es decir, el país vivía una situación de extrema complejidad y violencia y, aún así, llegaron al duelo por el tercer puesto, venciendo a selecciones como Portugal y Costa Rica. Su centro de entrenamiento estaba lleno de cráteres y tuvieron que esquivar las balas, huyendo a Jordania, para poder viajar a la cita olímpica. Merecieron mucho más.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Sólo un gol ha marcado la Selección de Irak en la Copa del Mundo. Sucedió el 8 de junio de 1986, en México, cuando perdieron ante Bélgica por 2-1. Es decir, un tanto iraquí en el Mundial 2026 rompería con un maleficio de 40 años. Esta es una marca que debería ser considerada un mínimo para los dirigidos por Graham Arnold.

La otra marca que Irak podría romper es bastante particular. Como Irak participó en una única Copa del Mundo, tiene sólo tres partidos jugados. Todos ellos en México 1986 y cada uno terminó con una diferencia de -1 en goles: 0-1 ante Paraguay; 1-2 ante Bélgica; y 0-1 ante los locales. Si Egipto logra un duelo de dos o más goles de diferencia o empata, será la primera vez en la historia.

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