Los tres leones se instalaron en Kansas, donde fueron víctimas de un insólito robo de parte de sus implementos a usar en este Mundial 2026.

Un verdadero escándalo azotó a la organización de este Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La selección inglesa, una de las candidatas al título en Norteamérica, fue víctima de un insólito robo en su concentración en Kansas.

De acuerdo a información entregada por Daily Mail, un grupo de delincuentes sustrajeron zapatillas deportiva pertenecientes algunos futbolistas del equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel. Además, fueron robados algunos implementos destinados a los entrenamientos.

El hecho se produjo durante el traslado de todo este material desde West Palm Beach hasta el Swope Soccer Village, lugar donde se está hospedando el combinado de los tres leones.

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Según el mencionado medio, entre las cosas que fueron robadas se encuentran las pizarras de trabajo de Tuchel, así como también equipos de análisis de rendimiento. Y por si fuera poco, igualmente fueron sustraídas las camillas utilizadas por los jugadores para recibir masajes y tratamientos de recuperación.

El Swope Soccer Village del Sporting KC, lugar que Inglaterra eligió para concentrar en este Mundial 2026. | Foto: Archivo.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

La nómina de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City). Defensas : Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham). Mediocampistas : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal). Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)

Inglaterra en este Mundial 2026 dirá presente en el Grupo L. En esa zona jugará ante Croacia (17 de junio en el AT&T Stadium), Ghana (23 de junio en el Gillette Stadium) y Panamá (27 de junio en el MetLife Stadium).

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En síntesis