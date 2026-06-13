La Copa del Mundo con su desarrollo con la acción de los Grupo B, C y D, donde destaca el debut de la selección brasileña en la cita planetaria.

La acción del Mundial 2026 no se detiene. Hoy sábado 13 de junio tendremos fútbol durante casi todo el día, con cuatro partidazos que se tomarán la agenda del deporte rey en territorio norteamericano.

Todo comenzará a las 15:00 horas con el duelo entre Qatar y Suiza en el Levi’s Stadium. Tras el empate de ayer entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto, este duelo aparece como clave por el Grupo B.

Posteriormente a las 18:00 viene el plato fuerte de la jornada. La Brasil de Carlo Ancelotti debuta ante Marruecos, uno de los equipos llamados a legar lejos en este torneo, por el Grupo C en el MetLife Stadium de Nueva York.

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Más tarde a las 21:00 vendrá el segundo partido por el Grupo C entre Escocia y Haití en el Gillette Stadium de Boston, para luego cerrar la jornada a la media noche con el duelo por el Grupo D a las 00:00 entre Australia y Turquía en el Estadio BC Place Vancouver.

El Mundial 2026 sigue con su acción hoy sábado 13 de junio. | Foto: Archivo.

Por suerte para los hinchas chilenos que no pudieron pagar para ver toda esta Copa del Mundo, la mitad de estos cuatro compromisos partidos irán por la TV abierta de Chilevisión, señal que transmitirá 52 de los 104 compromisos del certamen.

Así se jugará el Mundial 2026 en esta jornada 12 de junio

15:00 horas | Qatar vs Suiza en el Levi’s Stadium

Este compromiso se podrá seguir por la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, por cable será transmitido por Direct Sports y Paramount+ vía streaming.

18:00 horas | Brasil vs Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York

Al igual que el duelo entre cataríes y suizos, este partido irá la señal de Chilevisión en TV abierta. Además, D Sports lo transmitirá en TV cable y Paramount+ vía streaming.

21:00 horas | Escocia vs Haití en el Gillette Stadium de Boston

Este compromiso solo podrá ser visto de manera exclusiva a través de DSports, DGO y Paramount+.

00:00 horas | Australia vs Turquía en el Estadio BC Place Vancouver

Al igual que el partido entre escoceses y haitianos este duelo irá de manera exclusiva a través de DSports, DGO y Paramount+.

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En síntesis