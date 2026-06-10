300 kilos de pescado, 116 de queso y tres nuevos refuerzos: La sorpresiva planificación de Noruega para jugar el Mundial

Los Vikingos no quieren que sus figuras se salgan de la dieta y por lo mismo llevaron su propia comida por toda su estadía en Estados Unidos.

El Mundial 2026 comienza está semana y las selecciones afinan los últimos detalles para el anhelado debut. Este es el caso de Noruega que comienza el torneo ante Irak.

El tema es que los Vikingos no dejan nada al azar. En los entrenamientos en la University of North Carolina at Greensboro, ya sufrieron con las altas temperaturas por sobre los 30 grados y con humedad del 27%. Lo que dejó a varias de sus figuras con problemas de hidratación y que hasta podría afectar en el peso de sus jugadores a lo largo de la competencia que parte este jueves 11 de junio.

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Por lo mismo, la selección decidió una importante medida: llevar su propia comida hasta el Mundial. El medio VG detalla que se llevaron 300 kilos de pescado, 116 de queso y cerca de seis mil naranjas. Lo que es digno de un banquete de Odín y Thor, y que ahora será para sus cracks como Martin Odegaard, Erling Haaland, y Alexander Sorloth entre otros.

“El objetivo es mantener los hábitos alimenticios de los jugadores”, detallaron. Si hasta se sumaron tres nuevos refuerzos de último minuto: los chefs Aaron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson.

¿El objetivo? Poder tener a los jugadores bien alimentados y además preparar los platos típicos de Noruega. En total se contemplan cuatro comidas al día y las coas serán con pescado y pollo como proteína. Así se busca evitar los desarreglos alimenticios en Estados Unidos.

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¿Cuándo juega Noruega en el Mundial 2026?

Noruega se ubica en el grupo I, por lo que debuta ante Irak el próximo 16 de junio. En la segunda fecha se mide frente a Senegal el 22 de junio y cierra la fase de grupos ante Francia el 26 de junio.