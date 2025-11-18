Es tendencia:
Eliminatorias Europeas

Haaland revela que sufrió como Cavani contra Jarita en el Italia-Noruega: “A menudo me tocaba el cu…”

El astro noruego contó que Gianluca Mancini buscó desconcentrarlo de una forma incómoda, pero Haaland se lo terminó agradeciendo por esta razón.

Por Diego Jeria

Haaland revela que defensa italiano lo toqueteó durante el duelo de eliminatorias.
© Getty ImagesHaaland revela que defensa italiano lo toqueteó durante el duelo de eliminatorias.

La selección de Noruega, encabezada por Erling Haaland, goleó a Italia 1-4 en Milán y sentenció la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, con dos goles de su delantero y máxima estrella. De paso, dejaron a la Azzurra condenada a un nuevo playoffs si quiere decir presente en la cita planetaria.

Italia debía conseguir una goleada casi imposible ante los nórdicos, pero ni siquiera fue capaz de ganar en casa (Milán), desatando por fin los festejos de Haaland y compañía.

Tras el duelo, el atacante noruego reveló que el defensa italiano, Gianluca Mancini, emuló de cierta manera a Gonzalo Jara en Copa América contra Uruguay… El de la Azzurra no llegó al extremo del chileno, pero si intentó desconcentrarlo tocándole el trasero constantemente en los duelos individuales.

Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el culo. En un momento dado, me cansé y le grité: ¿qué estás haciendo? Pero luego le di las gracias porque me motivó permitiéndome marcar dos goles“, manifestó Haaland.

La clasificación noruega y Haaland

Respecto a la clasificación propiamente tal de Noruega, con altísimo rendimiento, el atacante noruego manifestó que “me siento orgulloso de mi país, que no ha participado en un gran torneo desde que nací“.

Y ahora siento alivio, porque sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que gran parte del destino de nuestro equipo dependía de mí. Ahora puedo disfrutar un poco de la alegría de nuestra gente”, revela.

Haaland sentencia que “es un resultado maravilloso para todos los noruegos: tras la victoria en San Siro, todos los grandes equipos saben que somos impredecibles y que podemos lograr cosas extraordinarias“.

Cabe recordar que Noruega participó apenas en tres Mundiales: Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 98. Ahora, de la mano de Erling Haaland, los nórdicos de ilusionan en dar la sorpresa en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

